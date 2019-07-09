亞德客-KY谷底已過 外資看Q3營收將優於去年同期

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 日出貨金額，已由第 1 季的人民幣 1200-1300 萬元，回升至第 2 季 1500 萬元水準，營運谷底已過，外資報告指出，在日出貨金額成長下，第 3 季營收將優於去年同期，但由此可見，工具機產業復甦最快要等到第 4 季。

亞德客第 2 季合併營收 44.03 億元，季增 30.34%，年減 3.35%。外資指出，亞德客第 2 季營收優預期，日出貨金額由今年第 1 季的人民幣 1200-1300 萬元，回升至第 2 季人民幣 1500 萬元水準，顯示谷底已過。

外資預估，在日出貨金額持續成長下，亞德客第 3 季起，營收將走出連續 4 季年衰退的低谷，表現將優於去年同期，但受到季節性因素影響，第 3 季營收預期將較第 2 季衰退。

外資也認為，受美中貿易戰影響，終端客戶需求疲弱，訂單拉貨遞延，目前看來，工具機產業復甦期將由原先市場預期的第 3 季中旬，延至第 4 季。

亞德客 6 月合併營收 13.25 億元，持續受到美中貿易戰影響，需求出現觀望，營收月減 11.19%，年減 10.98%；第 2 季合併營收 44.03 億元，季增 30.34%，年減 3.35%；上半年累計營收 77.82 億元，年減 4.76%。