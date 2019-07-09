晶電Mini LED終端客戶觀望 外資估Q3恐持續虧損

LED 大廠晶電 (2448-TW) 6 月、第 2 季營收低外資預期，外資認為，在全球電子產品需求疲弱下，終端客戶態度保守觀望，恐使產品價格壓力持續，且晶電原先預估，下半年將出貨 Mini LED 產品給電競顯示器客戶，但受不確定性因素影響，客戶已轉趨保守，後市觀望，估晶電第 3 季營收雖可季增 14%，營運仍將虧損。

晶電公告 6 月營收 12.22 億元，月減 5%，年減 33%，為近 4 個月低點；第 2 季合併營收 40.27 億元，季增 7.3%，年減 23.95%。外資指出，晶電 6 月營收低預期，主要是受電視、智慧型手機需求觀望，及室內顯示屏需求趨緩影響，且中國終端市場需求放緩程度高於預期，也造成第 2 季營收不如預期。

外資指出，LED 產業庫存在今年第 1 季達到高峰，且全球電子產品需求疲弱，終端客戶拉貨氛圍保守，恐不利 LED 紅光與藍光價格。

展望後市，外資認為，今年晶電主要營運動能，得看 Mini LED 能否順利出貨給電競顯示器客戶，不過，受大環境不確定性因素影響，電競顯示器品牌客戶已轉趨保守，預期晶電第 3 季在傳統旺季帶動下，營收可季增 14%，但整體需求仍疲弱，估第 3 季營運恐持續虧損。

今年股東會後，晶電總經理范進雍也說，下半年表現將優於上半年，但受美中貿易戰及市場供給過剩影響，第 3 季旺季效應恐不如往年，今年營運轉盈有挑戰，但還是有機會。