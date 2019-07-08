英業達6月客戶急單拉貨彈升創今年新高 本季筆電、伺服器展望保守

英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收，達 477.07 億元，月增 16.68%、年增 6.24%，為今年以來單月新高，英業達表示，主要是客戶在第 2 季末急單拉貨，推升營收成長。展望本季，英業達預期，筆電與伺服器出貨估持平第 2 季，不過智慧裝置受惠旺季需求到來，出貨估個位數成長。

英業達累計今年前 6 月合併營收 2426.69 億元，年增 4.73%，第 2 季營收 1278.03 億元，季增 11.26%、年增 0.71%。

英業達表示，6 月筆電出貨量達 190 萬台，不過本季筆電、伺服器產品成長幅度放緩，估出貨約持平第 2 季，其中筆電第 2 季客戶急單拉貨，本季客戶調整速度，伺服器則是部分美系客戶下修訂單，增幅也收縮，相比之下智慧裝置 (Smart device) 出貨仍可望成長個位數，支撐第 3 季表現。

至於英特爾 CPU 缺貨狀況，英業達表示，目前狀況仍持續，預期到 8 月之後才能逐漸紓緩。

董事長卓桐華日前表示，5G 通訊將在 2020 年蓬勃發展，是整個 ICT 產業未來發展趨勢，英業達也已做好準備。

英業達上月底也宣布，斥 5481 萬美元 (約新台幣 17.18 億元) 入股美商雲達國際科技 (Zt Group International Inc)，布局 5G 通訊市場，目標搶進亞馬遜、臉書和微軟供應鏈，提升雲端伺服器的市占。

此外，英業達將在本周四 (11 日) 進行除息交易，每股將配發 1.5 元的現金股利，將發出 53.81 億元的現金，預計 8 月 8 日發放。