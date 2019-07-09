台股盤前—相對抗跌惟短線欲強不易 估月、季線附近震盪

台股昨 (8) 日受亞股壓回影響，台積電率先走跌，僅靠大立光與鴻海整場撐盤，終場下跌 34.51 點，以 10751.22 點作收，表現仍相對亞股抗跌，成交量約 951.56 億元。法人指出，美股周一持續陷入修正，台股雖相對抗跌，但受美股與亞股表現疲弱影響，短線欲強勢不易，估將在月、季線附近震盪。

在資通與礦產品成長，加上電子零組件商品回穩下，6 月出口由黑翻紅，單月總額共 283.9 億美元，創歷年同月最新高紀錄，雖較去年同期僅微幅增加 0.5%，但財政部預估，在美中貿易摩擦緩和、台商回流等因素帶動下，預估下半年出口可望止跌回穩，第 4 季可望出現較大幅度成長。

市場消息方面，太陽能電池大廠聯合再生能源昨宣布，將大幅縮減電池產能，朝提升太陽能模組和系統開發轉型，因應減少電池生產的轉型需求，今年將縮減人力 15%，估計裁員約 450 人，為市場再投下震撼彈。

台塑美國德州廠傳遭當地居民與環團指控排放塑膠顆粒，日前遭到美國聯邦法院認定嚴重違反聯邦《淨水法》，最終處分將在 9 月開庭判定，台塑美國恐因此遭罰款高達 1.62 億美元 (約合新台幣 50 億元)。對此，台塑回應表示，案件尚由法院審理中，不便發表評論。

聯發科佈局車用市場有所斬獲，順利取得中國車廠吉利旗下億咖通 (ECARX) 訂單，為其打造 E 系列車用晶片，應用於車機後裝系統中，成功打入吉利汽車後裝市場，挹注營運動能。

被動元件大廠國巨與華新科公告 6 月營收，6 月與第 2 季雙雙較上月與上季衰退，國巨第 2 季營收 95.8 億元，季減 15.9%、年減 50.2%；華新科第 2 季營收 78.87 億元，季減 4.9%、年減 30.7%，且國巨與華新科，均對下半年審慎保守看待。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在亞股表現弱勢下，台股相對抗跌，電子股賣壓並未加重，顯示市場仍具信心，不過，亞股目前表現疲弱，且本周指數除息仍有 50 點將蒸發，短線台股強勢不易，估將在月、季線附近震盪。

