奇鋐6月營收年增27% 受惠中國發展5G 營運動能可期

散熱大廠奇鋐 (3017-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收 29.5 億元，月減 10.11%，年增 27.97%，法人指出，上半年雖受美中貿易戰影響，但中國積極推動 5G 建設，奇鋐是基地台受惠廠商之一，隨著美中貿易戰火緩解，估第 4 季 5G 設備陸續出貨，未來營運可望逐漸升溫。

奇鋐上半年營收 163.98 億元，年增 21.45%；第 2 季營收 94.83 億元，季增 37.15%，年增 35.4%；6 月營收 29.5 億元，月減 10.11%，年增 27.97%。

營收占比方面，散熱產品占 58%，機箱機櫃占 16%，系統組裝占 20%，轉軸、攝相模組等其他產品占 6%。

其中，散熱業務方面，奇鋐是蘋果筆電供應商之一，法人估，9 月蘋果新品亮相，加上下半年筆電出貨旺季，可望帶動新一波動能，此外，系統組裝產品針對製程進行調整，在良率提升下出貨也可望增加，估營收可望兩位數成長。

展望今年，法人預期，中國積極推動 5G 建設，奇鋐可望受惠，下半年進入傳統出貨旺季，營收可望優於上半年，今年整體營收則可小幅升溫。

產能部分，目前奇鋐主要廠區多在中國，其中深圳廠負責散熱、東莞負責機箱機櫃與系統組裝，深圳廠目前產能已滿載，部分產能將擴增至武漢。