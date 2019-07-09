台股月季線撐場？蘋概得挺住！

台股面對 7 月的除息行情蒸發點數，連續 3 個交易日成交量都不足千億元，與亞洲股市相較，明顯抗跌有撐，但下方月季線是否能持續撐場？蘋果遭到降評，台股電子三王都是蘋概股，能否持續挺住將是觀察重點。大盤與台指期逆價差收斂至 86 點，關鍵點位為 10766、10716 與 10657 點。

台股大盤如欲再挑戰 10800 點，首要之務必須守穩 10766 點，否則已被 5 日均線連續壓制 4 個交易日，壓制愈久，對短多愈不利，而 10716 點為 10700 整數關卡前哨站，如棄守需提防 10700 遭摜破，10685 為 10700 關卡的最後防線，棄守須提防回測 10657 點。台指期 10621 不宜跌破，否則恐續往 10600 點以下尋求支撐。

在產業部分，美中貿易戰影響持續，蘋果遭到華爾街券商降評，而台股電子三王都是蘋概股，在台股面臨月季線保衛戰之際，電子三王台積電、大立光與鴻海表現更為關鍵。如大型電子沒人氣，盤面恐續由中小型股輪動，非電的傳產與金融族群，最好也能有穩盤的表現。

短線上盤面觀察重點可放在 6 月業績表現亮眼族群，已公布 6 月營收創歷史新高者有 31 家，其中生技股股有 7 家，2 家為遊戲股，其餘分散在電子各次族群，在 8 月中旬公布半年報之前，仍屬財報空窗期，第 2 季業績較首季成長的個股，獲法人青睞的機率較高。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)