【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美國上週五公佈的非農就業報告淡化了美聯儲今年大幅降息的預期，儘管七月降息一碼的機率高達九成以上，但市場仍舊因降息次數改變而調整對風險資產的評價，週二美聯儲主席鮑威爾將發表講話，週三將前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，市場在面臨不確定風險下，持續對持股部位作出調整，週一蘋果因券商調整投資評級而下挫領跌科技股，德意志銀行因宣布大規模戰略轉型與重組計畫，將完全退出全球股票發行交易業務，並進行全球範圍裁員導致股價重挫，美股四大指數在市場保守氣氛下再度收低。

台股觀點：美國非農就業報告表現亮眼，雖然緩解了美國經濟擴張放緩的憂慮，不過美聯儲今年降息兩次的機率也大幅降低，市場重新評價降息次數的調整對金融資產的影響，週一亞股全面走低，不過在大立光大漲超過 4%，以及鴻海上漲逾 1% 下，台股表現相對抗跌，指數收盤下跌 0.32%，勉強守住月線；從市況分析，全球股市慶祝行情過後，投資開始回歸基本面，美中貿易談判仍舊存在許多不確定風險，全球性的貿易衝突仍將持續影響經濟前景。就台股而言，上市櫃業者陸續公布 6 月營收，加上大立光及台積電法說，蘋果供應鏈拉貨潮及電子業旺季回補庫存效應是否開始加溫，預期將成為 7 月新一波觀察重點。

關注焦點：1) 美債殖利率及美元走勢 2) 7/9 鮑威爾表講話 3)7/10 美聯儲主席國會證詞 4)7/11 大立光法說。

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