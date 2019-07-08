【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國非農就業報告表現亮眼，雖然緩解了美國經濟擴張放緩的憂慮，不過美聯儲今年降息兩次的機率也大幅降低，市場重新評價降息次數的調整對金融資產的影響，週一亞股全面走低，不過在大立光大漲超過 4%，以及鴻海上漲逾 1% 下，台股表現相對抗跌，指數收盤下跌 0.32%，勉強守住月線。

《國際金融市場焦點分析》

美國六月新增就業人數優於預期，引發市場重新調整美聯儲今年降息次數，上週中國人行暫停逆回購 3400 億人民幣資金，此外，中國銀保監會為加強房地產信託領域風險防控，針對近期部分房地產信託業務增速過快的信託公司展開了約談警示，科創版也於近日將大量上市 22 檔新上市股票，預期將讓市場資金出現更為緊俏之狀況發生，在市場擔憂資金緊俏之下，導致今日由金融類股領跌滬深兩市。

《國際商品市場焦點分析》

美國週五晚間公佈非農就業數據，非農就業人數月增加 22.4 萬人，大幅高於預期值及前值的 16.5 萬人及 7.2 萬人，顯示勞動市場仍維持強勁，導致市場預期今年度聯準會降息次數將會出現下滑，推升美元指數走強，導致週五晚間輕原油及布侖特原油期貨同步走跌，惟受到市場擔憂中東貿易局勢仍呈現緊張影響，帶動輕原油期貨及布侖特原油期貨止跌翻紅，呈現上揚。

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