

◆盤勢分析

1. 因市場持續關注 FED 主席包威爾言論，加上科技股 Apple 領跌，拖累美股四大指數同步收低，收盤下跌幅度介於 - 0.78~-0.43%。其中，美光、AMD 漲幅超過 1.5% 表現相對抗跌，高通、FB、Intel 微跌，谷歌下跌 1.4%、台積電 ADR 下跌 1.53%、Apple 重挫 2.06%。

2. 周一台股隨日、韓股市走弱小幅低開，盤中因陸、港股跌勢加重與 2330 台積電、2882 國泰金等指標權值股下跌，加權指數一度回測 10700 點大關，收盤跌幅略有收窄，終場台股收在 10751.22 點，下跌 34.51 點，跌幅 0.32%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小黑 K 棒，持續在季線之上震盪整理。

(2) 量能：成交量 956.32 億元，仍低於 5 日均量的水準。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 83.12 億元；外資 - 73.98 億元、投信 - 6.36 億元、自營 - 2.78 億元。

4.OTC 指數開低後平盤附近震盪，收 140.24 點，下跌 0.14%，結束連兩紅走勢。短線上壓力為 144 點，下方支撐為 136 點整數關卡。

5. 光學：受惠下半年多鏡頭趨勢，蘋果拉貨在即，市場看好 7 月營收回溫，預期 7/11 法說有望釋出利多，股王 3008 大立光股價逆勢走高，帶動 3406 玉晶光突圍。

6. 電子零組件：中國分析師發布新報告，指出蘋果 Macbook 將由現階段蝴蝶鍵盤採用剪刀腳設計，點名 2387 精元將受惠，周一股價持續上揚。6278 台表科 6 月營收年增 40.61%，法人連續買超，股價收盤上漲超過 6%。PA 三雄 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科多日，周一全面轉強。

7. 矽晶圓：龍頭 6488 環球晶營收連續兩個月上揚，周一股價拉出第三個紅 K，同族群 5483 中美晶利空出盡股價創波段高；6182 合晶表現強勢。

8. 遊戲軟體：時序進入暑假旺季，6180 遊戲橘子、6111 大宇資、3546 宇峻周一股價逆勢上揚。8044 網家旗下 PChome 推出 "狂禮 88 嘉年華"，營運有望重回正成長軌道，周一股價長紅站上所有天期均線。

9. 操作建議：雖然短期中美貿易爭端進入空窗期，指數仍臨 10800~11000 點長期整理平台反壓，預期指數仍為區間震盪機率大。選股方面強勢操作可以選擇散熱、PCB、六月營收表現個股進出，弱勢操作朝跌深電子，與內需、金融產業布局。

10. 矽創 6 月、Q2 業績 攀高峰：驅動 IC 廠 8016 矽創 8 日公告 6 月合併營收達 12.03 億元，再度改寫歷史單月新高，同步帶動第二季合併營收達 35.08 億元，同步寫下單季新高表現。法人指出，矽創在智慧手機、真無線藍牙耳機（TWS）及功能型手機等需求帶動，下半年出貨可望續旺。

11. 受惠大客戶訂單加上新產品效應發酵 喬山 Q2 不淡 下半年營收月月增：因大客戶訂單加持，加上新產品效應開始發酵，全球第三大健身器材廠 1736 喬山 8 日公布 6 月合併營收 18.82 億元、年增 15.71％，創單月同期新高；累計上半年合併營收 109.14 億元、年增 21.26％，也創同期新高。喬山表示，第三季起，將逐月進入健身器材出貨旺季，估第四季進入今年出貨最高峰。

