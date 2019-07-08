三大法人同站賣方賣超83億元 台積電遭外資連5賣

台股今 (8) 日受亞股壓回影響，台積電率先走跌，僅靠電子雙雄大立光與鴻海整場撐盤，終場下跌 34.51 點，以 10751.22 點作收，相對亞股抗跌，成交量約 951.56 億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超 73.98 億元，投信賣超 6.35 億元，自營商賣超 2.78 億元，共賣超 83.11 億元。其中，台積電連 5 個交易日遭外資調節，共遭賣超 2.8 萬張。

台指期部分，外資減持多單 1045 口，多單未平倉口數降至 41035 口；投信回補空單 566 口，空單未平倉口數降至 21915 口；自營商回補空單 564 口，空單未平倉口數降至 4703 口。

外資今日買盤主要集中在電子股，獲外資買超上千張的電子股包括緯創、旺宏、台表科、欣興、奇鋐、南茂、鴻海、中環、晶電、世界、中美晶，金融股則有新光金、中信金、台新金、上海商銀、富邦金，傳產股包括長榮、裕隆、寶成、冠德、台塑。而外資在賣單調節上，則是大舉出脫陸股 ETF，大賣元大滬深 300 正 2 超過 7 萬張、富邦上証正 2 也遭賣超 1.4 萬張。

外資買超方面，買超最多的是長榮、大買 9433 張，第 2 名新光金、買超 5102 張，第 3、4 名分別為緯創、旺宏，均獲外資買超逾 4000 張，第 5 名的新光金與第 6 名的台表科，均買超逾 3000 張，第 7 至第 10 名依序為超眾、台新金、裕隆、欣興。

外資賣超方面，賣超最多的是元大滬深 300 正 2、大賣超過 7.2 萬張，第 2 名為友達、賣超 2.9 萬張，第 3 名為富邦上証正 2、賣超 1.4 萬張，第 4、5、6 名分別為大同、台積電、群創，均遭外資賣超逾 9000 張，第 7 名至 10 名依序為兆豐金、富邦 VIX、聯電、兆豐金。

投信今日買超第 1 名為京元電子、買超 3143 張，第 2 名為旺宏、買超 1290 張，第 3 至 5 名分別為宏捷科、網家、技嘉，投信買超張數均不超過 1000 張。投信賣超第 1 名為泰鼎 - KY、賣超 2728 張，第 2 至 5 名分別為南電、長榮、台泥、台表科，賣超張數均不超過 2000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在亞股表現弱勢下，台股今日抗跌，電子股賣壓並未加重，顯示市場仍具信心，不過，亞股目前表現疲弱，且本周指數除息仍有 50 點將蒸發，短線台股強勢不易，估將在月、季線附近震盪。