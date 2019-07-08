華銀行動銀行搭AI語音助理 轉帳換匯「動口不動手」就能搞定

用行動銀行轉帳、換匯現在用說的就可以，華南銀行今 (8) 日宣布「華銀行動 APP」結合 AI 語音服務功能，並同時支援 iOS、Android 系統，用戶可透過手機的語音助理就能開啟 APP 與行動銀行指定功能，不論是查閱帳戶、轉帳或外幣買賣，「動口不動手」即可完成。

現代人手機隨時不離身，根據 Strategy Analytics 顧問公司預估，2023 年有 9 成的手機將內建 AI 語音助理服務，為搭上智慧科技趨勢潮流，華銀在去年 10 月 Google 助理 (Google Assistant) 中文版問市後就積極開發相關應用。

華銀曾在去年底 Fintech 創新嘉年華博覽會上透露，計畫在今年推出行動銀行結合 AI 語音助理服務，讓用戶用說的就能操作行動銀行 APP，查閱帳戶、轉帳或買賣外幣。

舉例來說，如果是 Android 用戶只要對著手機說「OK Google, 我要跟華南銀行說話」，就能開啟「華南行動銀行」APP，並針對個人需求指示語音助理開啟帳務總覽、轉帳或買賣外幣等功能。

如果是 iPhone 用戶，只要下載並開啟「華南行動銀行」APP，進入「帳務總覽」、「轉帳」及「買賣外幣」功能後，再點選右上角「加入 Siri」就能「自訂

錄製」呼叫該功能的語音。

華銀表示，新推出的「華南行動銀行 APP」可同時支援 Android 及 iOS「雙平台」，讓更多客戶可觸及銀行服務，並讓 AI 深化進民眾生活中，邁向 AI Banking 新世代。

華銀近年來積極強化行動服務，以行動銀行來說，近 2 年來單月的交易量已經超越 ATM 與網銀交易，顯示在積極推廣數位金融後，客戶對於金融科技創新應用接受度頗高。



