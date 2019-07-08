【運達投顧】掌握輪動繼續賺

台股今天依舊量縮走區間偏向個股表現，關於本週的重點要留意兩個方向：1. 後半週因接近期貨結算台股是否開始有多方攻擊機會，2. 指數走區間個股飆翻天本週輪漲股應該會落在中低價股。重點分析如下：

上週五美國非農就業數據表現亮眼但對股市而言缺出現開低，因為市場預期七月底聯準會的降息機率因為經濟數據表現太好了使得降息機率變低，但美股也都出現下影線呈現小跌，我們就美股近期表現來看道瓊與 SP500 都創歷史新高漲多而出現區間盤局也是合理的，而且沒有大跌也代表美股還又創高的機會，本週應該留意還未創高的高科技股只差 15 點就要創新高是否有補漲的機會，當高科技股都還能創新高也說明美股的多頭還在延續中對國際股市的多頭是重要的領先指標。

今天亞股表現較不佳這與美元的上漲有關，由於美國經濟數據表現不錯使得降息兩碼的機率變小，不過市場預期七月底降息一碼的機會仍高達 8 成以上，所以聯準會七月是否降息關係著亞股是否有更明顯的補漲機會，美元今天的反彈站上月線又回到之前高檔區間的位置，不過就趨勢來看下半年聯準會降息的動作是確定的，只是幅度大小與時間快慢的問題，美元雖然反彈但人民幣今天仍維持平盤，近期升值較大的新台幣也只有小貶，尤其台灣中央銀行上週發布 6 月底外匯存底金額 4,669.69 億美元，月增 25.35 億美元，創歷史新高 央行表示，主要因美元走弱、央行進場調節及外匯存底投資運用收益挹注，可見市場資金很明顯的往台股流入，所以月底聯準會是否降息關係著台股 8 月份多頭是否續航的關鍵。

下週三是台指期結算目前外資期貨倉位仍維持 4 萬多口尚未站上 5 萬口前台股只能偏向區間，就籌碼面來看 6 月份至今外資總買超 340 億、投信買超 60 億、自營商買超 146 億，融資小增 3 億但融券卻大增 27.7 萬張，可見法人這一波多方操做明確但是散戶卻偏向券空為主，所以籌碼面有利台股在此先軋空手再軋空單，預計後半週愈是接近期貨結算法人買盤會愈積極，所以後半週起指數有拉高的機會。

就個股的輪動來看台股輪漲要能延續首先權值股不可就此走弱，所以就權值股來看大立光 6 月因華為事件影像營收衰退 19%，但上半年營收仍是成長預計 7 月營收進入下半年旺季營收仍會成長，加上台積電並沒有失去繪圖晶片大廠輝達的訂單，可見權值股撐盤的效應仍在，鴻海環球晶股價仍維持挑戰高點的走勢，因此本週起我們預計資金將會開始以中低價股為主，就中低價股來看上週我們已經多檔個股創新高如技嘉微星合晶，本週一開始又有宏達電強茂也出現攻擊可見我們選股方向正確，預計本週都會是中低價股的天下所以掌握這個方向操作即可。

※運達投顧蕭春源分析師

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