【華冠投顧】幸運星-日韓競爭敵人大戰中……鷸蚌相爭漁翁得利……哈哈！！台股強心臟收紅K！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6158 禾昌、6111 大宇資、6278 台表科、2317 鴻海、2408 南亞科

美國上週五公布 6 月新增非農就業人數達 22.4 萬人，優於預估的 16.5 萬人甚多，引發 Fed 降息機會降低的預期，利多又成利空，美股先殺再拉尾盤，收盤小跌。而今天在日韓貿易戰持續開打之下…… 亞股青筍筍…… 台股果然強心臟！！台股成了亞股避風港（大概是因為台灣兩大貿易對手在打貿易戰…… 鷸蚌相爭漁翁得利…… 哈哈哈）。台股從大跌 77 點開始慢慢收斂，尾盤再度人工盤急拉 30 點（如 2330 台積電、3711 日月光、2303 聯電、2454 聯發科、2317 鴻海、2408 南亞科、2308 台達電、2474 可成、1326 台化、1303 南亞、1301 台塑、1216 統一、2002 中鋼、2882 國泰金、2881 富邦金…… 都是最後一盤一起拉……)，從下跌 77 點收斂為小跌 34 點，日 K 收紅，成交量 951 億……OTC 開高後持續震盪，尾盤收斂跌幅，收盤下跌 0.14%，收多空激戰的十字線，成交量 271 億……

盤中老師在群組中特別叮嚀粉絲…… 切記在股市中不要遇到利空就慌慌張張…… 要沉穩，勿忽空忽多…… 目前台股因為盤勢震盪，所以會以個股表現為主，只要挑選型態好 + 基本面佳 + 公司有成長潛力的好股票…… 買在沒有人知道的地方，錢自己自然會來追我們！！今日上漲個股還是 7/2 送給大家的《LUCKY 7 飆股特快車》【轉單獲利王】小小銅板股填息後再創高，【細胞之王】今天再創新高，【千變萬化】則是創收盤新高！

其他上漲個股有高基期 1762 中化生、8462 柏文、4935 茂林 - KY、2387 精元、9906 欣巴巴、6666 羅麗芬、6278 台表科……

低基期剛發動的強勢股有 6158 禾昌、6111 大宇資、3682 亞太電、2911 麗嬰房……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。