貿易戰+CRS追稅夾擊 中小企業產品若符USTR條件 可豁免加徵關稅

有鑑於中美貿易戰議題升溫，為協助中小企業擬定因應策略，有效布局供應鏈以降低衝擊，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (8) 日舉行「企業經營新變局專題講座」，中信銀表示，應重新規劃產品原產地，若產品符合美國貿易代表署（USTR）條件，可申請豁免加徵關稅。

中國信託銀行今日講座深度剖析「中美貿易戰對中小企業產業影響」、「海外資金回臺解釋令及專法」及「租稅天堂經濟實質法案」等三大議題。

中國信託銀行從多變的政經情勢切入分析，臺灣中小企業受中美貿易戰影響，加上海外租稅等議題牽動全球企業資金流向，企業需正視稅制變局。從產業鏈的角度觀察，臺灣進出口貿易品項以中間產品為主，處於美國與中國大陸間產業鏈中，受雙方影響程度大；對設廠在中國大陸的臺商而言，美國進口關稅增加的成本將反映在產品價格，致降低市場競爭力。因應中美情勢變化，臺商可透過全球化布局分散風險，就不同市場需求改變經營策略。

中國信託銀行進一步以全球反避稅議題為例，以往企業可能因為政策規範、資金運用、稅務成本而設立境外公司，随著金融帳戶資訊自動交換（Automatic Exchange of Financial Account Information，簡稱 AEOI）成為銀行的主要政策方針，未來參與「共同申報準則」（Common Reporting Standard，簡稱 CRS）的國家地區可交換帳戶資訊，客戶海外資產將無所遁形。

另外，中國信託銀行表示，有租稅天堂之稱的國家頒布經濟實質法案新法後，勢必影響企業營運模式，應及早作好稅負管理及資金布局。

中國信託銀行建議，企業短期因應措施，應重新規劃產品原產地，若產品符合美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，簡稱 USTR）條件，可申請豁免加徵關稅；中、長期則建議企業可轉移供應鏈，就近供應需求市場。