【富邦期貨】國內外金融市場早報

《台指期走勢分析》

美股盤後：上週五美國非農就業報告顯示，受惠於營建及運輸業僱員大幅回升，美國 6 月新增就業人口 22.4 萬人，大幅優於預期，薪資年增 3.1%，失業率 3.7% 變動不大，數據公布後，FedWatch 預估 7 月降息 2 碼機率自 30.7% 滑落至 4.9%，而降息 1 碼機率自 69.3% 攀升至 95.1%，美國公債殖利率受到刺激反彈，ㄧ度衝擊美股道瓊指數下挫超過 2 百點，不過由於目前市場預期 7 月降息機率仍舊在 100%，且亮眼的就業報告暗示美國經濟擴張近期放緩或許是暫時性現象，美股盤中逐步獲得買盤進場支撐，主要指數收盤皆大幅托離盤中低點。

台股觀點：受到美國將公佈 6 月份就業報告影響，導致台股走勢較為平淡，不過受到新款 iPhone 上市在即，市場期待 iPhone 拉貨動能，帶動可成、精材走勢強勁，金融類股中也因為債券評價上揚影響，帶動上海商銀、中壽等類股走強，惟市場仍缺乏主流類股帶領，導致台股收盤僅上漲 0.09%，從市況分析，全球股市慶祝行情過後，投資開始回歸基本面，由於亞洲及歐洲的製造業呈現萎縮，美國的製造業也連續第三個月下降，加上美國可能對歐盟、越南再度祭出新關稅，而日本也對南韓實施出品口限制，使得貿易戰的不確定性，仍持續影響經濟前景。就台股而言，上市櫃業者陸續公布 6 月營收，加上大立光及台積電法說，蘋果供應鏈拉貨潮及電子業旺季回補庫存效應是否開始加溫，預期將成為 7 月新一波觀察重點。

關注焦點：1) 美債殖利率及美元走勢 2) 7/11 大立光法說。

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