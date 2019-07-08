推動加密貨幣監管政策美 SEC 招標尋求區塊鏈數據供應商

美國證券交易委員會（SEC）近日發布招標公告指出，目前正在積極尋求「區塊鏈數據供應商」，希望能藉此提升職員對於區塊鏈的認知，從而有助監測潛在風險，並針對加密貨幣制定最新政策及改善相關法規。

SEC 針對這次招標將開出 1 年合約，更具體要求所有的區塊鏈數據必須直接從託管節點獲取，而不是透過區塊鏈瀏覽器等次級數據來源取得。至於區塊鏈的選擇，SEC 則將「比特幣和以太坊」列為「必要選項」，而「比特幣現金、瑞波幣、Stellar、ZCash、EOS 或 NEO」則是「能提供越多者將優先被列入考慮範圍內」。

具體而言，投標業者必須向 SEC 提供多個公有鏈的「全套數據」，包含：發送 / 接受地址、交易哈希、時間戳和金額、交易費、確認情況、區塊哈希、區塊高度。另外，哈希算法、算力、挖礦難度和回報、交易數量和規模、代幣供應量、所有衍生代幣種類、區塊鏈大小等信息則是被列為「非必要選項」。

公告還提到，數據將透過安全加密的方式，由投標者的區塊鏈節點直接饋送給該機構，除了實施網絡同步以外，還需在安全、受控的環境中運行。最重要的是，投標者還必須提供數據以驗證準確性和完整性，並滿足財務報表審計測試的要求。

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