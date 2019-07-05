大阪王將找助陣品牌 六角獲利續創高可期

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 指出，轉投資王座餐飲旗下大阪王將餃子將於年底前將一半家數改為王將母公司旗下的太陽番茄拉麵，改裝效益可期，加上杏子豬排和京都勝牛將持續展店，有助六角整體獲利，法人估第二季獲利可望優於第一季。

法人指出，六角第一季受惠於日出茶太營收年增幅逾 30%、轉投資杭州瑞里營收年增 30%，以及去年以來店質調整 (包括關閉王座旗下的虧損店舖和澳洲虧損店等)，獲利能力大幅提升，展望第二季茶飲旺季，獲利更有望優於第一季。

六角說明，大阪王將目前共有 14 家店，預計年底前一半家數改裝成太陽番茄拉麵，已改裝約 2 家，完成後營收較改裝前提升 3 倍並開始獲利；同時，王座旗下杏子豬排是主要獲利動能，至第一季已有 21 家，預計今年再增 5 家內；勝牛已有 3 家，年底店數上看 8 家；至於段純貞牛肉麵共有 15 家，以改善體質為目標，無展店計畫。

而在本業上，六角第一季直營店營收占 35%、原料銷貨收入 55%、其他為加盟和權利金收入，隨著全球持續展店，預計今年全球總店數共將成長 140 家至 1000 家，推升原料銷售動能樂觀。

法人樂觀預期全年六角的獲利狀況，有望回升至 2013 年之前的水準，每股純益 (EPS) 有望上看 9 元。