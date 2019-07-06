力抗Nvidia超級版！AMD Radeon 5700系列顯卡開賣前降價

AMD (AMD-US) 上個月宣布新一代 Navi 架構的 Radeon RX 5700 和 5700 XT 顯卡，雖說劍指 Nvidia RTX 2070，但因為價格不夠甜美，刀鋒似乎不利，然而就在預定的 7 月 7 日開賣日前 2 天，AMD 大幅調降售價。

Radeon 5700 XT 先前定價 449 美元，現在降至 399 美元。

Radeon 5700 先前定價 379 美元，現在降至 349 美元。

Radeon RX 5700 XT 50 週年版先前定價 449 美元，現在降至 399 美元。

目前不清楚降價政策是否適用已經預購的顧客，也不清楚這樣的價位是否足以匹敵 Nvidia (NVDA-US) 競爭產品，但至少這刀鋒利了一些。

本週稍早，Nvidia 宣布了 GeForce RTX 顯卡的「超級版」，效能都較現款提升，而 AMD 的產品似乎是與 Nvidia 的現款對打，但現在 Nvidia 卻有了超級版，這恐怕是迫使 AMD 降價的主因。

然而，Nvidia 的現款 (非超級版）顯卡也可能會按供應量和需求降價，且 RTX 2070 超級版可能不會漲價， RTX 2070 零售價 500 美元，日後 500 美元可以直接買 RTX 2070 超級版。

Radeon RX 5700 XT 對手產品是 Nvidia GeForce RTX 2070，而 Radeon RX 5700 則將對比 GeForce RTX 2060。

也就是說，AMD 降價後將更正面槓上較低功效的 RTX 2060 超級版 (399 美元) 和 RTX 2060 (349 美元)。