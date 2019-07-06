〈熱門股〉VCSEL需求帶動成長 全新周漲逾16%

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 本周公布 6 月營收，合計第 2 季營收達 6.18 億元，季增 31.19%，年增 11.9%，創近 12 季以來單季新高，受惠 VCSEL 出貨帶動，本季營收可望持續成長，外資本周合計大買全新 3.6 萬多張，周五 (5 日) 尾盤股價黑翻紅，小漲 1.1 元，收在 93 元、漲幅 1.2%，股價周漲 16.4%。

全新指出，今年受美中貿易戰等大環境不確定因素影響，部分客戶調整供應鏈，主要來自亞洲及中國客戶的訂單增加，帶動整體營收、出貨增加，特別是部分射頻元件 (RF) 成長動能強勁，推升 6 月營收表現。

展望未來，全新表示，下半年變數仍多，但對本季仍樂觀，先前進行產品測試的亞洲 VCSEL 客戶，預計本季進入量產，成為第 2 家進入量產的 VCSEL 客戶，可望將帶動一波成長動能，也將持續布局 5G、Wi-Fi 6、車聯網等，切入光通、IC 設計產業。

外資同樣對全新 VCSEL 產品未來發展深具信心，大和證券維持買入評級，目標價喊 105 元，瑞士信貸則保持中立評等，目標價喊 85 元，提出美中貿易爭端、華為事件，仍是產業發展的風險。

全新 6 月合併營收，達 2.06 億元，月增 2.05%，年增 19.27%，累計今年前 6 月合併營收 10.89 億元，年減 2.28%，第 2 季營收 6.18 億元，季增 31.19%，年增 11.9%。