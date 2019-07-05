兩款中高階新機加持 宏達電6月營收站今年新高

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收 14.61 億元，重返 10 億元關卡，創今年單月新高，法人表示，受惠新機上市鎖定中高階市場，挹注營運表現。

宏達電 6 月營收 14.61 億元，月增 94.07%，年減 34.46%；第 2 季營收 28.07 億元，季減 4.63%，年減 58.56%；累積前 6 個月營收 57.5 億元，年減 63.05%。

法人分析，宏達電 6 月推出 HTC U19e 和 HTC Desire 19 + 兩款新機，其中 U19e 已開賣，讓營運走出連 2 個月低谷，重返 10 億元大關，相較 5 月營收幾乎翻倍，不過上半年營運狀況，仍不及去年同期 5 成。

董事長王雪紅曾在股東會表示，過去 1 年來宏達電的創新速度越來越快，不僅專注在擅長的軟硬體整合，更擴展到內容創作及平台建立，將提供高附加價值的企業虛擬實境整合方案，提升應用技術。

展望後市，法人表示，宏達電首款內建 3 鏡頭、號稱 HTC 屏佔比最高的 Desire 19+，將於 7 月上市，此外，新的區塊鏈智慧手機，預計今年第 3 季亮相，有機會拉升下半年營運動能。

5G 布局方面，宏達電第 1 個 5G 產品「HTC 5G Hub」，已與美國、澳洲及德國等電信商合作，未來 5G 發展可期。