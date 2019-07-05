降息預期再升溫 德國5月工廠訂單大減逾2%

根據《彭博社》報導，德國經濟部今 (5) 日公布 5 月份工廠訂單數據，受貿易緊張情勢影響，該月工廠訂單下滑 2.2%，跌幅遠大於預期，經濟陷入衰退的跡象，更加明顯，降息預期也隨之升溫。

德國 5 月工廠訂單大減逾 2%。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週五下午 3 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.14%，至 1.1268。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

德國經濟部報告指出，5 月份出口訂單大幅下滑，是導致工廠訂單遽減的主因；在此情況下，越來越多經濟學家認為，歐洲央行 (ECB) 本月將加強經濟刺激措施。

歐洲央行管理委員會委員 Olli Rehn 日前直言，歐洲經濟成長明顯趨緩，衰退情勢「不是暫時性的」。

德國 10 年期公債殖利率昨 (4) 日跌破 ECB 存款利率(-0.4%)，進一步強化了降息預期。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 獲多名歐盟成員國領袖支持，被提名成為下任歐洲央行 (ECB) 總裁，現任 ECB 總裁德拉吉，任期將於 10 月 31 日屆滿。

外界預期，拉加德可能會透過降息等措施，提振歐元區經濟；她上週曾言，全球經濟處於艱困狀態，建議各國央行繼續調整應對措施。

另一方面，美國總統川普日前於推特發文，指控中國、歐洲大玩貨幣操縱遊戲，並呼籲美國應祭出相同手段，否則就只能繼續坐視他國操縱貨幣，猶如傻瓜。

此外，川普政府本週也將關稅大刀砍向歐盟，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 日前提出規模約 40 億美元、共計 89 項稅目的追加關稅清單，使美歐貿易緊張情勢加劇。

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