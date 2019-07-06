貴金屬盤後─就業報告強勁 削弱Fed降息機率 黃金收低20.80美元

黃金價格週五收低，本週亦下跌。美國公布 6 月就業報告較預期強勁，削弱了降息的預期，美元指數上漲至逾二週高點，為黃金帶來壓力。

8 月黃金下跌 20.80 美元，或 1.5%，收於每盎司 1400.10 美元，本週下跌 1%。

美國 6 月新增就業達 22.4 萬人，分析師預估為增加 17 萬人。

分析師說，就業報告公布後，7 月降息已不太可能。但 Fed 今年仍可能降息。然而，若再有數據一如今日的就業報告強勁，則 7 月將更難降息。

週五，美元指數上漲 0.6% 至 97.30，創逾二週高點。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

近來因擔憂全球經濟成長減緩，及中美貿易戰，推動了市場的避險買盤。債券與黃金因而上漲。

週五，德國 10 年期債券殖利率報 - 0.362%，美國 10 年期債券殖利率報 2.0384%。

消息指出，印度調高黃金進口稅 2.5 個百分點至 12.5%。這將降低印度的黃金需求，價格因而走低。

技術面而言，黃金未能突破 1455 美元壓力，引進了獲利了結賣壓。現在黃金必須守住 1378 美元，才能持續守在漲勢區間。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 33.5 美分，或 2.2%，至每盎司 15.001 美元，本週下跌 2.2%。9 月銅收於每磅 2.661 美元，下跌 0.8%，本週下跌 1.9%。

10 月白金下跌 3.8% 至每盎司 811.40 美元，本週收低 3.5%。9 月鈀金下跌 0.1% 至每盎司 1564.20 美元，但本週仍上漲 1.7%。