商業服務業景氣下滑中 惟下半年減速可望緩和

財團法人商業發展研究院今 (5) 日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測到今年 11 月前商業服務業景氣仍會持續下滑，惟降速在下半年可稍見緩和，商研院認為，為避免景氣從遲緩走向衰退，除了持續加強有效需求的創造，建議強化產業結構轉型和升級，尤其是企業的數位轉型。

商研院說明，商業服務業的領先指標在今年第一季以來的降速有加快現象，顯示若不繼續加強並擴大或深化景氣激勵措施，恐難見足夠回升動能。

而同行指標到今年 11 月前繼續下滑。顯示景氣繼續下降趨勢存在，雖未來下行速度已逐漸減緩，但救衰措施應再加強。

商研院指出，台灣商業服務業正負向景氣變動力量繼續相互拉扯，代表產業別和不同經濟部門間的結構性，正激烈變化中。

商研院認為，從景氣循環歷史經驗來看，這次復甦力道明顯不足，隱含著明顯的結構因素，不只是因短期的有效需求不足或競爭力下降問題，更可能是消費者行為改變、市場和產業結構改變，在世界數位經濟進入起飛期的當下，國際上企業的數位轉型競賽越來越激烈。

商研院強調，轉型速度不只決定其產業的國際競爭力大小，更決定一國的生產力能否有效提升，已看到國內傳統部門和中小型企業首當其衝，中小型企業面臨市場萎縮壓力。