港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

【文 / 黃奕霖 李虎門】

多維：5 月 17 日，台灣同婚專法三讀通過，作為近鄰的香港社會及香港同志運動者，是如何評價台灣同婚合法化的歷程與結果？

陳諾爾：以台灣同志來說，可能在爭取平權的過程仍遭遇反同性戀的聲浪，加上 2018 年底有關同志議題的公投結果，讓台灣同志可能因為這些經驗感到受挫，但在香港同志眼中，「好羨慕喔、很好喔」，因為台灣同志的權益已經引領亞洲。

舉例來說，台灣除了同婚合法化之外，對於同志權益的保護、反歧視法案等，行之有年。更進一步來說，不會因為性傾向就將職員開除，或者是影響個人就業、升職培訓等。但在香港，這些是沒有保障，甚至香港刑事法的規定，某類型的男男性行為（肛交）是犯法，直到今（2019）年 5 月 30 日，本人在司法覆核的案件才將之推翻。不過，即便香港法院判決「推翻」，還是不影響香港《刑事罪行條例》118 條的存在。

無論是同志婚姻、平權保障、性罪刑，香港遠遠落後台灣。所以，若要評價台灣同婚合法化歷程與結果，其實是反思香港的同志權益，還有香港的現在，離「婚姻」太遙遠了。

讓人不解的是，台灣同婚專法竟排除「外籍人士」。倘若台灣允許，對兩地關係而言會是利多，除了香港同志不必再大老遠飛往加拿大，改為直飛台灣即可，不僅對台灣經濟有正面效果；而當這群人再回到香港，又能推助同志平權的發展。

多維：據香港大學 2018 年針對同志議題所做民意調查，有逾半香港市民（50.4%）支持同性婚姻，並有約七成受訪者支持立法禁止性傾向歧視，在這樣的民意基礎支持下，政府對性別平權的態度為何？

陳諾爾：總體來說，香港社會對同志態度，要切割來看是哪類型議題。如果談同性婚姻，反對聲音還是比較大；至於反性傾向歧視，目前香港社會是比較能接受的。

事實上，台灣早在 2003 年、2007 年就分別制定了法令，保障同志教育和工作領域不得有性別、性傾向差別待遇。所以，台灣社會幾乎未再討論反性傾向歧視，都在談論同志婚姻權。但對香港同志最重要的議題，其實是「反性傾向歧視法」。

以現況來說，已有好多份研究報告顯示，大部分香港人是支持反性傾向歧視立法；而認真說來，要在香港立法會「數票」的話，也一定會通過。

可惜的是，香港議員很難以私人草案方式進入立法程序，只能仰賴政府推動。至於香港政府的態度，他們長期對外宣稱支持同志平權、反對性傾向歧視，其實在做法上並不積極。

以近期香港入境處主任的同志伴侶訴訟案來說，為何同性配偶不能與其他異性配偶享有醫療、合併報稅、評稅等福利？因此，他們在 2015 年向香港法院提起訴訟。

前面幾次判決中，法官均裁定政府敗訴，但港府輸了也不認，直到終審法院才確定。不只這個案件，包括之前 W 變性人的婚權案，每個案件港府都要打到終審法院，其實在中間就可選擇放手，為什麼一定要打到最後？在此過程，我沒有看到港府對於同志平權存在任何支持。

也因此，香港的反性傾向歧視法在程序上就遭遇很大的困難。而這 20 年來，只有在 1997 年曾經表決過一次，結果只差一票，之後就再也沒有放上立法會表決。

多維：事實上，香港直至 1970 年，才由基督教形式的婚姻制度取代大清國律例的一夫一妻多妾制，在這樣的制度變遷以及文化脈絡下，香港社會對同性族群的想像及看法是否會有所影響？

陳諾爾：非常同意，尤其是教育的部分。從英國殖民開始，教會在香港就能獲取很多優勢，香港有超過一半的學校都是泛基督教會主辦。我本人就不是基督徒，卻也上了教會學校，還經歷了每星期都有的聖經課，不只必修必考，還須及格才准晉級。

在那佔 50% 的教會學校裏，老師會告訴學生：手淫是罪、同性性行為也是罪。甚者，學校會聘請「明光社」來教導學生同性戀是罪惡，訴說同性戀是不道德、不要變成同性戀。那麼，有很多學生在這種教育環境被影響，認為同性戀是不正常、變態、噁心的。

所以，個人覺得在文化上，同性戀在大陸內地和台灣，頂多是沒生孩子、沒能讓父母抱孫，是以傳統文化視角來對待。但在香港，還是一種「罪」。罪，不單指刑事罪行上的「crime」，還有宗教意義上的「sin」。因此，香港泛基督教文化加上中國固有儒家思想，確實加重了香港社會的反同力度，這是香港同性婚戀要越過的兩座大山。

要特別一提的是，香港教會對政府也有很大影響，像是香港特首林鄭月娥，她曾「公開」自己是天主教徒，意味著她幾乎每星期都會前往教堂，而香港教會也多次發文宣示，「反對」反性傾向歧視的立法；既然教會已聲明不需立法，那麼，林鄭月娥會背起「壞」教徒的名聲？會為反性傾向歧視而立法？答案呼之欲出。

多維：從您投身同志運動以來，香港社會有何變化？未來，香港同志爭取權益的這條路，未來會有哪些方向呢？

陳諾爾：香港社會對同志的想法還是有很大的改變。首先，儘管在法律上還沒有完全剔除，但同性性行為在香港已經實質性地除罪化了；再者，此前同性同居伴侶也已列入《家庭暴力條例》等，這是一個很大的變革。

我個人也認為香港司法還是可信的，尤其性傾向歧視的議題，並無觸及北京管制，況且即便是中國大陸，也已有保障性傾向的判決。

像是去年，有內地的同志因受雇主歧視而提告，法庭也依據內地勞工法例，判決同志應在職場受到相同保障。換句話說，香港同志權益比大陸內地還要落後。

再來，香港變性人可以結婚，竟然是等到 2017 年！而在中國大陸 2007 年就已批准了第一例跨性別人士結婚，大陸整整比香港早了十年。至於刑事法，大陸和台灣從來都未把同志性事入罪，而香港還列為「犯罪行為」。所以，就香港目前的情況，除了不斷訴訟，透過法院的判決來推進之外，也沒有其他太好的辦法。另外，就是期待「外籍同志」能在台灣結婚囉。

來源：《多維 TW》月刊 044 期

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