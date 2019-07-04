願與美國談判？伊朗有兩個條件

外媒引述伊朗伊斯蘭共和國通訊社 (IRNA) 報導，稱該國情報部長 Mahmoud Alavi 表示，只有在美國解除制裁，且伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 批准的情況下，伊朗才會和美國進行談判。

美國總統川普上週下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國頻頻祭出制裁，伊朗則不斷挑戰核協議規範，伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 週一表示，該國目前的濃縮鈾存量，已超過核協議規定的 300 公斤上限；伊朗總統 Hassan Rouhani 昨日更揚言，7 月 7 日之後，就會讓濃縮鈾純度，提高至核協議規範的 3.67% 之上。

路透社引述 IRNA 報導，稱伊朗情報部長 Mahmoud Alavi 指出，除非美國解除制裁，且哈米尼批准，伊朗才會和美國進行談判。

伊朗能源部長 Bijan Zanganeh 日前也強調，伊朗不會在面臨壓力的情況下，和美國對話。

德黑蘭當局近期不斷增產濃縮鈾，並抱怨中國、俄羅斯、德國、法國等核協議簽署國，無力讓伊朗擺脫美國的經濟制裁。