◆盤勢分析

1. 美國昨晚因獨立紀念日休市，美中貿易戰休兵、主要央行轉鴿，特別是美國聯準會（Fed）本月降息的預期轉濃等利多，激勵全球股、債市 4 日盤中大漲，全球股市 4 日盤中衝上 18 個月高點，歐股跨入牛市，德國 10 年期公債殖利率創新低。

2. 量價及技術面：

3. 量能：成交量萎縮至千億之下，後勢要放大至 10 日均量之上才有利多方轉強。

(1) 均線：下檔支撐為月線 (約 10683 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

(2) 技術指標：KD 向下開口擴大，提防短線回檔月線支撐。

(3) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩月線。

(4) 櫃買指數上漲 0.68%，收在 139.93 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 137 點附近，壓力為 141 點附近。

4. 觀盤重點：台股昨日受美股 S&P500 創新高激勵，早盤一度欲挑戰 5 日線之上，惟 10 點過後買盤不繼今成交量再度萎縮至千億元之下，短線上有量價背離的疑慮，今日因美股昨晚休市，若指數要再往上挑戰周三向下跳空缺口且成交量必須放大至 10 日均量之上，預期短線上指數空間在季線附近作區間震盪機會較大。選股方向可留意 PCB、遊戲、電競 NB、生技、航運、運動休閒、高殖利率股。

5. 在中美高層貿易談判重啟前，美國總統川普於推文上高聲抨擊，中國及歐洲為與美國競爭大玩匯率操縱遊戲。川普放話，「美國該奉陪，若是什麼都不做，只是禮貌地看著繼續玩他們的遊戲，就會繼續像傻瓜一樣。」市場分析師提醒，要做好美國出手干預的準備。

6. 日韓貿易戰開打 衝擊 iPhone 鏈，南韓財政部長 4 日警告，因應日本強化管制三大電子業關鍵耗材出口南韓，將採取相應的報復措施。業界憂心，日韓紛爭將打亂科技業節奏，尤其蘋果新 iPhone 將邁入拉貨，若缺乏南韓記憶體與面板支援，恐使得新 iPhone 量產不順，拖累 2317 鴻海、4938 和碩等組裝廠與其他周邊零組件出貨。

7. 受惠貿易戰轉單效應的安全監控大廠 3454 晶睿通訊自結上半年營收達新台幣 36.45 億元，大幅年增近 47%。晶睿分析，主要是代工和品牌業務同步成長，代工業務貢獻營成長動能。

8. 群光集團旗下 6412 群光電能及 2385 群光電子兩家公司在智慧家庭與 Type C 筆電雙動能支撐下，上半年繳出亮眼的成績，其中 6 月營收同步創下歷年同期新高。

