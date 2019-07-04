【華冠投顧】持續飆股特快車ING……

◆盤勢分析

焦點個股：2492 華新科、2408 南亞科、6127 九豪、2449 京元電、2481 強茂

前言：【昨天跟大家說過…… 切記趁期貨烏龍…… 勿恐慌…… 記得上 LUCKY 7 飆股特快車】…… 資料限時贈送中…… 今天果然持續波波高……

美國國慶放假前公布的經濟數據疲弱，投資人預期 Fed 將降息，因此利空變利多，道瓊及 S&P 500 再創歷史新高，只有費半還跌 0.42%（已留下影線）。台股用跌深被動元件發動攻勢：2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、2478 大毅及 6173 信昌電先攻，再配合 2330 台積電、2408 南亞科、3711 日月光投控、2884 玉山金、2882 國泰金、5876 上海商銀等大型權值股助攻，收盤漲 32 點，成交量縮到 972 億；OTC 除了 6173 信昌電發動攻勢外，矽晶圓的 6488 環球晶及 6182 合晶來助攻，收盤漲 0.48% 收最高，成交量 292 億...... 合計上漲檔數 1,027 家，下跌檔數 410 家……（昨天跟大家說過… 切記趁期貨搞烏龍…… 勿恐慌…… 記得上 LUCKY 7 飆股特快車）

今天被動元件最強的果然就是 6/12 當大家都在說端午崩盤說時，老師送的《包鑽金粽飆股》【九條好漢】6127 九豪，10 分鐘內漲停，並帶動 6155 鈞寶、6284 佳邦、2472 立隆電上漲；其他強勢股有 5315 光聯、6125 廣運、2481 強茂、5305 敦南、3035 智原、2449 京元電、6568 宏觀、6669 緯穎、6245 立端、8462 柏文（健身工廠）、8928 鉅明、2609 陽明、8059 凱碩等……《LUCKY 7 飆股特快車》【細胞之王】連三天創高…… 單兵操作股 4968 立積也再創新高……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

