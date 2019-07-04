美中貿易戰掀台商遷徙潮 KPMG：進場退場須通盤考量

美中貿易戰掀起台商遷徙潮，但會計師提醒，計畫遷廠前必須先把進場、營運甚至未來退場因應策略進行通盤考量，包括當地的稅務、勞動政策與投資環境是否符合投資效益都要事先釐清。

美中貿易戰在 G20 峰會後暫時休兵，但美國先前對中國出口商品加徵關稅三波清單仍未取消，這波美中貿易摩擦讓台商考慮調整位在中國的生產線避難，掀起一波台商遷徙潮。

KPMG 安侯建業稅務部執行副總丁傳倫則提醒，思考遷廠前不妨進場、營運與退場做通盤考量。

第一階段進場準備，丁傳倫表示，進場前要先釐清持股架構與型態、稅務法規、當地投資環境與外派員工福利，以持股架構來說，包括直接或間接投資、外人持股比例限制等，都要列入考量，而稅務問題則涉及營運成本，此外，企業派駐台幹駐點，包括薪資架構、個人稅負與津貼福利也要事先盤算規劃。

其次則是營運階段，包括當地各類稅目之申報與查核，要先確認當地子公司符合稅務遵循義務，跨國企業交易的移轉訂價政策與結果合理性，避免被雙重課稅。此外，跨境交易稅負中，包括當地子公司跨境支付都可能面臨扣繳稅款，需考量稅負及是否可以申請減免。

如果打算退場，包括出售股權或資產是否有資本利得稅和間接稅課徵，勞工遣散與企業清算解散需要面臨的法律程序與流程。

KPMG 表示，台商遷廠是為了取得非大陸地區製造產地證明，避免被美國加徵懲罰性關稅，以台灣發放產地證明相關規則為例，若產品的加工、製造或原材料涉及台灣與其他國家或地區，則以在台灣境內產生最終實質轉型者視為台灣原產。

另外，實質轉型指的是原料與貨品稅則稅號前六碼相異者，或在台灣附加價值率超過 35%，或特定貨品符合國貿局公告之重要製程。

KPMG 安侯建業稅務部協理廖月波提醒，因為產品是要進口美國，要注意美國海關是否能同意該認定，目前美國法規對原產地認定並未訂定有細部規定，建議台商遷移產地生產仍要注意完成實質轉型，取得當地產地證明，因應美國海關可能之質疑與查核。

