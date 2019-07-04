重啟核四不確定因素太高 沈榮津：目前核能僅占供電9.9%

針對國民黨總統初選參選人皆倡議重啟核四，經濟部長沈榮津今 (4) 日表示，昨天與美國商會見面，花了 1 小時解釋台灣的能源政策，並指出核能不確定因素太高，且目前核能僅占全國供電 9.9% ，並非外傳的 40%-50%。

核電廠方面，沈榮津強調，目前核一還在除役階段，核二則是因為使用過的核燃料棒無法移出，因此延役時程延宕，核三則是受到當地政府反對延役，至於核四廠則因為已閒置 20 多年，也未符合原能會規定。

沈榮津表示，昨天還詢問美國原廠奇異公司 (GE) 的代表，是否願意協助台灣評估、完成核四，但考量經費一定很高，後續也要經過國會、人民接受，尤其核四所在地貢寮民眾能否同意等諸多的不確定因素，GE 也表示明白情況複雜，但 GE 代表當下也並未回應評估核四的意願。

沈榮津表示，昨天花了 1 小時說明未來每部發電機的期程、規劃，讓美國商會對能源轉型、穩定供電有信心，未來都會定期與歐商、美商、日商會面，剛好每季 1 次，直接互動討論能源與發電等議題。

針對國民黨總統參選人提出重啟核四，經濟部次長曾文生表示，解決核廢難題跟發大財一樣，不能只靠喊口號，台灣的能源現況，要投資綠能才能及早布局國際綠色供應鏈。

有關風力發電的價格，經濟部解釋，不僅沒有比馬政府時期貴，跟英國、德國相比也沒有比較貴。

至於韓市長指控，政府以較高的經費「貍貓換太子」，買便宜的煤以致影響空污，曾文生嚴正表示，要拿出證據，並表示國民黨執政時期煤是台電買的，現在民進黨執政煤同樣也是台電買的。

另外有參選人質疑，2025 年天然氣可能連 3 成都達不到，曾文生表示，事實上台灣自 2015 年起，燃氣發電占比就超過 3 成，達 31.4%，這幾年更逐步增加，去年甚至達到 34.3%。

曾文生也強調，近 3 年供電情勢已經好轉， 2018 年 6 月後已不再出現橘燈，駁斥缺電問題。