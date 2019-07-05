前台大醫院院長李源德 榮獲「保生醫療奉獻獎特別獎」

前台大醫院院長、台大醫院名譽教授李源德，榮獲本屆「保生醫療奉獻獎特別獎」，除了研究資料、論文發表之外，他任內也積極在偏鄉設立分院、籌措募款。

台大目前擁有雲林、金山、新竹及北護等四家分院，服務偏遠地區居民，也讓眾多公立醫院委託經營偏遠醫院，對於國內醫療普及，貢獻良多。

李源德為國內心血管疾病權威，值醫 40 多年，著作 400 多篇，其中包括 87 篇研究論文，培養 5 位博士、 8 名碩士。

針對這次得獎，李源德在臉書表示「有點惶恐，是保生基金會點名獲獎，不是報名參加」。李源德原是參與評選的委員，卻意外被提名，幾天後忽獲通知授獎，他原想推辭，但多人鼓勵領獎。

李源德認為，自身對於台灣醫界貢獻不僅在於研究上，在研究中體悟偏鄉醫療不足、疏於照護，極力促成金山醫院在偏鄉設立，向電基會及行政院募到 8 億元興建醫院，並關注醫療資源不足的民眾。

台北市副市長蔡炳坤表示，表揚李源德在 921 大地震及對抗 SARS 時，動員台大同仁救急救難，令人自豪的是，台大醫院醫護人員救人，並未有人因此犧牲喪命，完成救人的使命。

為紀念與發揚主祀保生大帝的懸壺濟世精神，台北市大龍峒保安宮設置「保安宮醫療奉獻獎」，第 2 屆保生醫療奉獻獎，分別由台灣大學附設醫院顧問醫師連倚南、糖尿病關懷基金會董事長戴東原、前台大醫院院長李源德、天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院獲得。