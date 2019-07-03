〈群益期貨〉OPEC+長期合作章程可能陷入歐盟陷阱

油價大跌了!

OPEC + 會議沙特與俄羅斯對於減產程度存在差異，俄羅斯石油部部長 Novak 表示石油價格在 50 美元就不會產生赤字，這和沙特期望的 80 美元有很大的落差，再加上，OPEC + 長期合作章程可能陷入歐盟陷阱 (註)，OPEC 秘書長巴爾金都表示 OPEC 法令高於 OPEC + 長期合作章程，這使得此次沙特與俄羅斯的雙邊協議大打折扣，降低俄羅斯合作的意願，而昨天亦傳出伊朗、伊拉克及敍利亞同意建立交通運輸通道，這擺明的就是要為伊朗開出石油運往西方世界的通道，增加黑油、走私油進入市場的機會，這幾個原因使得油價跌破支撐後轉弱。

這顯然是 G20 沙特與俄羅斯結盟，兩方有意合組 OPEC 與非 OPEC 的聯盟，雖然昨天表明這個目的不在對抗美國頁岩油，但這是要騙誰啊！種種事跡顯示 OPEC + 老大擺不平，OPEC + 的擴大似乎會落入歐盟陷阱，這也難怪，OPEC＋的合作章程有一條允許任何成員國隨時離開，這麼鬆散的組織，也難怪市場會擔憂 OPEC + 到底有沒有辦法攜手合作了。

註: 歐盟陷阱: 英國、義大利、西班牙這些曾經想要脫離歐盟的國家，除了移民問題、財政問題外，遇有一個是國內法與歐盟法抵觸時，誰擺第一的問題，現在 OPEC 要與非 OPEC 長期合作面臨的第一個問題其實與歐盟無異。

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