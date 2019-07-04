【運達投顧】七月的操作原則



這兩天台股漲多後都出現休息，今天有 20 家上市櫃公司除息指數也受到蒸發但台股多方並沒有改變，掌握幾個原則不須對指數的漲跌有太多的悲觀，反而利用台股震盪盤局掌握個股的輪動會有更大的利潤可期，相關重點分析如下：

1. 就國際股市的結構來看：這一波美股是多方的領頭羊若是美股漲多出現弱勢當然台股也會受到拖累，但就美股的結構來看道瓊這兩天上漲目前離歷史高點只有 200 點附近並沒有走弱還有挑戰歷史新高的機會，高科技股目前離今年高點也只有約 60 點附近，而領先創歷史新高的 SP500 目前仍維持創高的階段，因此就美股來看多頭並沒有結束且還有創高的機會，而亞股補漲的指標陸股近期站上季線後至今仍守穩季線可見補漲的走勢並沒有遭到破壞，台股在此背景下也不會有走空的風險，所以多頭還有機會延續到七月中旬台指期結算。

2. 支撐亞股續強的關鍵之一在匯率，以美元近期表現來看跌多後的反彈至今連半年線都還未站上，七月底聯準會若是有降息的動作那麼美元還有跌破年線 96.4 元的壓力，若是美元再破一次年線則美元還有一波快速的跌勢，因為聯準會預計在今年底前約有輛次降息的動作，所以亞幣的升值是確定的，就新台幣的走勢來看上週急升後至今已經來到半年線關卡暫時漲多休息，若美元再破年線新台幣半年線的壓力一定會突破 31 元的關卡即將失守有利資金持續流向台股，就籌碼來看外資的期貨倉位多單仍要站上 5 萬口才有利中旬附近台股挑戰今年高點，所以未來這一週外資期貨的倉位變化是台股這波多頭攻擊強弱的訊號之一。

3. 台股今天跌幅稍大也回補了週一的跳空缺口，由於近期除權息的關係指數蒸發的效應對台股的上漲多少會有壓抑，但是指數的關鍵在台灣 50 所以台股多方是否延續須就台灣 50 的走勢來研判，台灣 50 今天量縮並沒有封閉週一缺口權值股的撐盤力道仍偏強，當台灣 50 短多未遭破壞時也代表指數漲多整理後隨時都又續強的機會也是月中期貨結算可否拉高的指標，目前就台灣 50 的走勢來看多方沒有疑慮只是暫時先休息。

4. 當指數走得慢也代表個股表現的時間會拉長，所以七月份掌握個股的輪漲才勢操作重點，近期說明各股的操作要分為兩部分：一是權值股的輪漲，二是中低價股的補漲。從權值股的表現來看從台積電鴻海落底上漲先支撐台股脫離底部，接下來玉晶光穩懋補漲近期環球晶華新科也開始創近期新高，可見權值股的輪漲仍存在著所以對台股指數的續強有利，當權值股多頭不變時接下來中低價股的輪漲才是七月的重點，就中低價股的操作要留意這一波不宜見漲追漲，因為台股輪動速度較快很有可能會出現今天漲明天跌緩步向上的現象，所以要有提早佈局的心態才可掌握整個波段利潤，接下來的補漲的方向可留意還在低檔的嘉晶強茂康普美琪瑪宏達電… 等。

※運達投顧蕭春源分析師

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