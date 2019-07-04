台大癌醫中心醫院啟用 郭台銘：智慧醫療未來將成十大產業

鴻海 (2317-TW) 集團前董事長郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，經歷 10 年今（4）日正式開院服務，而紀念胞弟郭台成而成立的「台成幹細胞治療中心」，適逢啟用 10 周年這天，正式從台大醫院 3 樓擴遷進駐至台大癌醫 5、6 樓，並更名為「台成細胞治療中心」。

「台成細胞治療中心」移植病床數將從 6 床增加為 30 床，擴張 5 倍的移植能量可大幅縮短病人待床時間並把握最佳治療契機。

郭台銘表示，希望透過細胞治療更精進發展，讓癌症治療變成慢性病，未來將會繼續發展智慧醫療，並發展照護事業，成為台灣未來十大產業之一。

郭台銘表示， 12 年前的今天胞弟郭台成就在他懷裡過世，現在想到仍覺得很遺憾。弟弟走了隔日，郭台銘跟台成幹細胞治療中心主任唐季祿說，這研究團隊不能解散，因為「創新來自於錯誤，經驗要繼續累積」，故 2 年後成立台成幹細胞治療中心。近期更被國際評比為最佳細胞研究中心。

郭台銘指出，未來會發展大健康事業，台成細胞治療中心以戰勝血癌、研發尖端幹細胞臨床應用與免疫治療技術為使命，期盼建立「華人第一、世界一流」的幹細胞治療中心。

台成細胞治療中心進駐台大癌醫後，軟硬體設備上都將注入更多的資源提升抗癌實力，包括應用人工智慧 AI 協助醫師臨床進行影像判讀、幹細胞移植每年能做 300 至 400 例。

「台大癌醫中心醫院」是以病患為中心的醫療 4.0 智慧醫院，持續從預防醫學的角度來扎根。台大醫學院院長張上淳表示，幹細胞治療與細胞治療，在癌症的治療中扮演重要角色，未來使命不只是服務跟治療病患，更將引進更好的設備，協助新的研發。此外，台大也延續培養醫師的使命，希望台成未來有更多的挹注。