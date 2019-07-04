台股盤中－大型權值股熄火 被動元件、金融族群接棒力守10日線

台股今 (4) 日在被動元件、金融族群撐場下，未隨亞股走弱，午盤前在平盤上方狹幅震盪，表現相對強勢，不過，在隨貿易戰舒緩利多消退，加上美國再興起貿易爭端，市場交易態度再次趨於保守，今日估量僅約千億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王台積電、鴻海、大力光午盤前平盤上方震盪、台塑四寶中台塑、台化走弱，台塑化、南亞也只在平盤附近震盪，交投狀況輕淡。

在大型權值股並未表態下，今日被動元件族群接手撐盤，華新科盤中漲逾 4%、國巨也上漲 3%，除息的奇力新也同步走揚逾 3% 強勢填息，中小型相關個股更是活跳跳，九豪開盤後旋即衝上漲停鎖住，鈞寶也大漲逾 7%、大毅、信昌電等也走揚逾 3%，整體表現亮眼。

金融族群也在盤勢震盪下吸引買盤進駐，上海商銀、元大金、開發金、新光金、中租 - KY、台企銀、王道銀行等，今日午盤前均有 1% 以上的漲幅，玉山金、富邦金、永豐金、國泰金等也同步走堅。

另外，曾經與被動元件同為漲價概念股的矽晶圓族群，走勢同步持穩，環球晶、嘉晶、昇陽半導體等同步走揚，僅中美晶表現較弱，午盤前在平盤下方震盪。

而今日除息的個股中，南亞科在下半年 DRAM 狀況可望優於上半年下，盤中穩步邁向填息；散熱族群中的雙鴻、泰碩也除息，午盤前在平盤上方震盪。

法人指出，美中貿易紛爭暫緩的利多效應已逐漸消退，加上美國轉向歐盟、越南另闢貿易戰場，也衝擊多頭信心，近期恐面臨高檔調節。加上受除息影響，近日台股回測下檔支撐的可能性較大。