

◆盤勢分析

1. 美國昨日 ADP 公布美國私人企業 6 月新增就業數據較預期疲弱，投資人也因此預期本月稍後，Fed 將會降息，推升 S&P500 上漲並再創新高。四大指數漲跌幅介於 - 0.43% 至 + 0.77%，其中以費半指數最為疲弱。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量萎縮至 5 日均量之下，後勢要放大至 10 日均量之上才有利多方轉強。

(2) 均線：下檔支撐為月線 (約 10667 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

(3) 技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回檔月線支撐。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩月線。

3. 櫃買指數下跌 0.62%，收在 139.25 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 137 點附近，壓力為 141 點附近。

4. 觀盤重點：台股昨日因台積電痛失 NVIDIA 的 7 奈米訂單及台指期開盤暴跌 500 點的利空呈現跳空開低走低中長黑 K，日 KD 再度死亡交叉，技術型態出現高檔島狀反轉的疑慮，今日因美股昨晚再度創下新高利多，多方必須迅速回補昨日缺口且成交量必須放大至 10 日均量之上來化解空方型態，預期短線上指數空間在季線附近作區間震盪機會較大。選股方向可留意散熱、遊戲、電競 NB、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股等。

5. 美國商務部 3 日發表對越南鋼品的三項初步裁決，將指示美國海關對使用南韓和台灣原料的越南生產鋼鐵製品徵收高達 456.23% 的反規避關稅（現金擔保）。此舉引起國內鋼廠高度警戒，憂心美對全球鋼品貿易再出重手。國內鋼鐵龍頭 2002 中鋼則認為，去年第 4 季起美國市場即快速萎縮，包括越南台資鋼廠銷美數量大減，估計此裁決影響有限。

6. 蘋果傳正悄悄打造新款折疊 iPad，螢幕大小直逼目前 Macbook 產品線，為平板裝置帶來新革命。業界看好，與蘋果合作多年的軸承廠 3376 新日興將扮演折疊 iPad 關鍵角色，加上螢幕及尺寸放大，對機殼、觸控等用料同步大增，2474 可成、6456GIS-KY、3673TPK-KY 等協力廠出貨也將順勢放大。

7. 雖然美國總統川普在 6 月 29 日大阪「習川會」後表態，將放寬對華為的禁售令，但執行單位的美國商務部卻表示，仍會按照現行的方法對待執行，多數與華為交易的申請都將被商務部預設為不會批准。

