佳世達6月、Q2創同期高 艦隊效益發酵全年戰新高

佳世達 (2352-TW) 今 (3) 日公告 6 月營收為 147.36 億元，月增 8.4%、年增 6.7%；第 2 季營收 412.35 億元，季增 3.5%、年增 8.3%；上半年營收 810.89 億元，年增 10%，均創同期新高。法人預估，佳世達在本身持續成長以及併購效益顯現帶動之下，今年營收可望挑戰歷史新高。

佳世達 6 月營收除了續創同期新高之外，也是歷史次高、今年新高，除了聯合艦隊成員如友通、其陽、拍檔等挹注之外 ，現有產品也表現強勁 。

佳世達今年從優化現有事業、拓展醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件 4 大面向著手布局，預計在本身以及聯合艦隊的效益帶動下，全年營收可望挑戰去年新高。

佳世達董事長陳其宏日前在股東會上表示，美中貿易戰持續膠著，為下半年及長期景氣帶來不確定性，除了以聯合艦隊策略布局，也持續朝利基型市場布局，目標 2022 年高附加價值事業佔比要過半。

佳世達表示，今年除持續投資新事業領域外，也積極打造集團資源平台，像是友通和眾福協力拓展業務商機，同時藉由投資其陽擴大產品版圖，進軍網路通訊資訊安全市場。

另外，在醫療器材領域方面，也持續拓展智慧一體化手術室、數位牙科市場；解決方案事業也加速擴張，在智慧醫療、智慧工廠上也都有所斬獲。