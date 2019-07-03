代工廠移轉產線為風潮 研調：移轉以銷美產品為主 中國生產仍具效益

集邦 (TrendForce) 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 今 (3) 日發表報告指出，品牌大廠為了避險，近期陸續要求代工廠夥伴如英業達 (2356-TW)、緯穎(6669-TW) 與廣達(2382-TW)，轉移相關伺服器產線至台灣，產品主要以銷美為主，其餘產品在中國生產仍具經濟效益。

集邦表示，雖然在 G20 後，美、中雙方將重啟貿易談判，但中輸美的伺服器相關產品依舊面臨 25% 關稅，因此包含英業達、緯穎與廣達等伺服器廠商都陸續在台灣增設產線，以避免未來潛在的關稅成本，但出貨至非美國地區則維持既有生產規劃。

集邦資深分析師劉家豪表示，各大伺服器代工廠目前在台灣都有新增產線，包含英業達去年在桃園龜山增加 2 條產線，緯穎受惠於新客戶入主，去年南科已新增 1 條產線，預計將在下半年啟動另 1 條產線，廣達則目標在台灣新增 3 條伺服器的 L6 產線，以滿足未來 5G 相關應用與資料中心成長的需求，神達 (3706-TW) 則是擴大新竹廠的容積率，讓客戶的 L6 不受關稅影響。

集邦表示，目前台灣代工廠商在台灣製造伺服器產品的比重約 1 成上下，為因應美中貿易關稅、客戶要求，比重將逐步提升至 2-3 成。

集邦表示，短期來看台灣產線覆蓋率仍不高，主因是驗證與良率問題，短期內無法全面改善，廠商仍須仰賴中國的主機板製造，因此僅有部分針對北美特定客戶出貨的部分產線會逐漸遷回台灣以利降低關稅，不過目前有些廠商是透過轉運來規避關稅，雖然運費增加，但仍較轉移產線便宜。

若以長期來看，集邦表示，即便加上美中關稅成本，廠商在中國製造仍具經濟效益，預估主板與 L6 產線仍將以中國為主，同時台灣生產的比重也會逐漸提升至 2-3 成，產品則以高附加價值為主。