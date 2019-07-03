【保德信投信】蘋果加持 印債好風光

上周重磅級 G20 峰會，美國與印度達成「非常大」貿易協議，雖未詳述內容，但雙方以 5G 和軍事為雙方會談重點，川普於會議中強調，美國與印度關係從未如此接近，許多方面雙方皆共同努力，包括軍隊、貿易問題，同時也在製造業與 5G 方面，將開啟良好的合作。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，據傳蘋果已要求主要供應商，評估將 15% 至 30% 的產能從中國大陸遷往東南亞帶來的成本影響，顯見美中貿易戰之際，製造業版圖移轉至東南亞。根據「日經亞洲評論」報導，蘋果考慮可將製造地分散至印度、墨西哥、越南、印尼與馬來西亞。其中，印度和越南為遷移智慧手機生產首要選地。

張世東認為，無論 3,000 億關稅最後是否會實施，即便美中貿易衝突獲得解決，蘋果仍會將生產線擴散，讓生產線更具有彈性。與此同時，印度和美國合作投資開發印度能源電力相關基礎建設，厚實「印度製造」基本條件。

張世東進一步指出，根據國際能源署 (IEA) 資料顯示，2019 年外資在印度能源部門基礎設施擴建，從輸油管道到輸電線路，開出 1 兆美元的能源改善項目，建設發電廠，提高能源效率，整合再生能源至電網，擴大管道基礎設施和進口液化天然氣。再則，美國和印度簽署了美印戰略能源夥伴關係，採購美國天然氣，同時，印度也投資美國頁岩產權 40 億美元，張世東認為，印度將有望晉升世界製造大國的行列。

鑒於此，張世東預期，印度債券走勢可期，主要係因印度通膨水準相當溫和，雨季降雨量預期可達歷年正常水準，有助於農作物產量及食物價格穩定，印度央行有望在八月降息機率大增。此外，印度將於明日 (7/5) 提交國會預算報告，根據當地媒體報導印度央行可能會轉移 1.8 兆盧比央行儲備給中央政府。而中央政府有可能會進行政府債務回購計畫，改善公股銀行資產負債表及激勵公司債市場買氣，並有助於改善企業籌資成本提振景氣。

張世東指出，相較於其他新興國家地緣政治風險高，印度不僅經濟強勁擴張，體質也相對健全，印度企業動能強，近十年來高評等企業債違約率維持低檔，因此印度債券吸引力十足，莫迪連任所推動政策將吸引外資進場，這些都有利於印度債券未來表現，國際雜音未見淡化前，市場波動在所難免，不如佈局印度債券掌握印度長線投資契機，同時爭取收益來源、強化資產耐震度。(資料來源：2019/07，保德信投信整理)

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