【華冠投顧】獲利回吐洗刷刷 多頭架構無大礙 【飆股高峰會】啵棒

◆盤勢分析

今日內外環境及市場氛圍幾乎都是壞消息，以致對漲多的台股形成比較大的壓力，不利的因素包含：(1) 美國揚言要對歐盟 40 億美元的商品加徵額外關稅；(2) 亞股普遍出現較大修正；(3) 台積電 7 奈米 GPU 遭三星搶單；(4) 台指期開盤兩分鐘內一度閃崩逾 500 點，嚴重衝擊市場信心；(5) 近期除息每天大約都蒸發掉一、二十點空間；(6) 週選擇權結算干擾。

多重利空之下，今日大盤跳空開低走低 - 121 點失守五日線與十日線，日 KD 指標死亡交叉且日Ｋ棒形成難看的「島狀向下」兼「內困翻黑」之組合，另 OTC 指數也 - 0.62% 收破昨低。

若就平常的角度來看，今日台股走法確實有反轉意味，不過現階段畢竟已進入除權息高峰期，每天都會憑空蒸發掉不少指數空間，所以涉及「價」的研判需要更小心看待，因為比較容易失真。

如果還原權息，今天大盤只是填補 7/1 多方缺口，也還守住六月份高點頸線，多方架構尚未破壞。再就籌碼而言，大盤自五月底低點反彈至今，融資餘額逐步遞減、外資庫存回補有限，當初於低檔用力敲進外資籌碼的大咖贏家，還沒有出貨的環境。最後就國際盤而言，今日亞股當中領跌的陸股，目前所有均線守得穩穩的，美股、歐股也還在創高過程中，不見太大問題。

總結來說，今日台股大跌視為漲多整理，後面幾天若見成交量急縮，便代表獲利了結賣壓消化得夠快，真有風險的話，昇楷自會在第一時間提醒大家。

＜飆股高峰會＞

這段時間昇楷操作重心放在砷化鎵族群《穩懋 3105、全新 2455》以及 PCB 族群《3037 欣興、6278 台表科、2316 楠梓電、6213 聯茂、4958 臻鼎 - KY、5469 瀚宇博、2313 華通...》上面。

不過昨天提過部分個股因為短線漲幅已大，之前沒跟上腳步的並不適合追價，今天則進一步獲利調節 PCB 族群裡頭的一些個股，獲利資金將陸續卡位新一輪的強股。

今日盤面一片綠油油，但昨日免費贈送的【飆股高峰會～強股秘笈】精選之三檔個股（分布在『生技、被動元件、運動大聯盟』三大族群，昨天已有 "整理尾端蠢蠢欲動" 姿態），當中就有 2 檔分享股整天都是紅通通的，另一檔小幅拉回則是佈局好機會。「疾風知勁草、拉回吃到飽」，別錯過賺強股機會，請趕緊加入昇楷的投資社群。

＜強勢股＞

今日強勢股方面，由於特斯拉 Q2 汽車生產和交付目標刷新紀錄，盤後股價出現飆漲，激勵 Tesla 概念股《4721 美琪瑪》、《3665 貿聯 - KY》、《1536 和大》、《4739 康普》... 紛紛逆勢攻高；遊戲股《4994 傳奇》、《3293 鈊象》、《4946 辣椒》... 也在暑假旺季加持下走揚。

先前於利空下打出底部型態的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》，今日依舊漲跌互見，不過整體而言逐日墊高，族群有短線輪動機會，選股可就部分線形相對強勁的二線股作佈局。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，《2330 台積電》利空導致短線漲多的電子股普遍承壓，當中以《3008 大立光》、《3653 健策》、《3034 聯詠》、《2379 瑞昱》... 跌幅較重。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

