〈觀察〉養支球隊年燒1億元 中小企業經營職棒時代結束

今 (3) 日 Lamigo 桃猿棒球隊拋出震撼職棒圈的轉賣消息，由於不堪長年虧損，Lamigo 因此決定轉賣易主。其實，據了解，養一支球隊一年至少要燒 1-2 億元，從現有職棒球隊經營者的資本額來看，確實不難想像 Lamigo 母企業 La new 集團所背負「一文錢逼死英雄好漢」的壓力。

Lamigo 桃猿剛拿到上半季冠軍、準備力拚三連霸，戰績和票房都位居中職四隊之首，尤其 Lamigo 票房從場均人數僅 2000 人，成長至近 4 年場均人數都破 7000 人，今年票房雖然依然居冠，但出現走下坡，終究還是讓 Lamigo 再也頂不住。

Lamigo 撐不住的關鍵就在於總經理劉玠廷含淚喊出「中小企業經營職棒的年代已經結束」，中小企業本錢太少，仔細比較現有職棒球隊經營者的資本額，La New 資本額僅有 7.97 億元，富邦悍將隊的富邦金資本額 1023.36 億元，中信兄弟隊的中信金 1949.7 億元，統一獅的統一資本額 568.2 億元，就連今年宣布重返中職的味全龍，雖然味全資本額是目前各隊最少僅有 50.61 億元，但仍遠遠高於 La New，且別忘了它還有個「富爸爸」頂新集團。

據了解，養一支球隊一年至少要燒 1-2 億元，這對資本額僅有 7.97 億元的 La New 來說相當沉重。也正因為經營一支球隊所費不貲，市場上被點名的金主都瞄準金融業或上市櫃大企業，2017 年開始贊助 Lamigo 隊的新光金就是首選，新光金資本額 1226.04 億元，加上新光金大公主吳欣盈與劉玠廷是美國求學時的同學，吳欣盈本身又熱愛棒球，為了力挺 Lamigo，甚至還曾經親自擔任 Lamigo 開球時的打擊嘉賓，金控業的銀彈又充足，因此成了市場派點名首選。

新光人壽副總吳欣盈曾應邀擔任「Lamigo 新光動紫趴」打擊貴賓。(圖：新光金提供)

儘管劉玠廷今天於記者會上表示尚未接洽任何企業，但可以確定的是，未來要接手經營 Lamigo 球隊的金主將會是大企業，而在 Lamigo 戰績、票房都持續居冠「賣相極佳」之際喊賣，要尋找到新買家接手應該非難事。