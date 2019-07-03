涉收取好處費 鴻海子公司前協理判賠1000萬元

鴻海集團 (2317-TW) 旗下子公司「富泰華」翁姓前協理，涉嫌向合作廠商收取「好處費」，導致公司蒙受巨大損失，鴻海向翁男求償 1000 萬元，新北地院認為求償有理，最後判翁男須如數賠償，全案可上訴。

判決指出，翁男被鴻海派駐中國深圳工作，擔任富泰華產品開發部門協理，負責新產品的研發和測試等業務。任職期間，他以優先洩漏富泰華公司打樣規格參數、派工程師幫忙解決相關技術問題、篡改驗收結果、以及建議或指示公司以高於市場價格收購產品等條件，向下游廠商收取「好處費」。中國廣東省深圳市中級人民法院審理後，判翁男 8 年徒刑、經理 8 年 2 個月徒刑。

鴻海興訟主張，翁男行為導致公司溢付價款人民幣 2799 萬餘元，且依「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」規定，應歸還在公司最後 3 年所領取實際報酬台幣 1443 萬餘元，可求償的款項已超過 1000 萬元，但考量曾經合作之情，僅求償 1000 萬元。

翁男主張，鴻海應提出約定書正本而非影本，且違約返還「最近 3 年」報酬是指「自通知時起回推 3 年」，故應從起訴狀送達日起算，依此來算，他這 3 年並未領取鴻海任何報酬。

針對溢付價金部分，翁男辯稱「自己部門是幫美國蘋果公司代買、代購蘋果手機生產所需的設備和載、治具，採購價格和數量由蘋果公司和銷售廠商而定」，翁男主張既然價格及數量均非他可置喙，那麼他的行為和溢付價金顯然不存在相當因果關係。

但法院調查，約定書確是翁男本人簽名無誤，應是真實可採，且求償返還報酬部分應以實際領取的日期計算。此外，翁男確實因為收取「好處費」被中國地區法院判刑，因此認定鴻海求償 1000 萬元有據。