減產變成俄羅斯說了算？OPEC：加強關係但決策模式不變

OPEC 祕書長 Mohammed Barkindo 週二 (2 日) 表示，儘管與俄羅斯的關係已經更為緊密，但是 OPEC 組織的決策過程，不會因此發生根本的改變。

OPEC 已經決定將減產協議延長至 2020 年 3 月，而且在本次維也納會議期間還正式制定一項新的官方文件，以加強與非 OPEC 產油國間的關係—特別是俄羅斯。

不過在本次維也納會議前，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 與沙國王儲薩勒曼 ( Mohammed Bin Salman ) 就已達成共識，同意減產協議延長，讓這次的會議似乎變成橡皮圖章。傳出一些成員國不滿，認為無視他們的意見，只為了讓莫斯科高興。

Barkindo 週二表示，成員國對俄羅斯的介入其實感到高興，俄羅斯一直是 OPEC 與非成員國的可靠橋樑，現在 OPEC 能和俄羅斯建立強大的工作關係，也是好事。

他認為，普丁與王儲在日本見面，並利用此時機討論石油戰略，這並不奇怪，甚至讓兩國的關係「直達頂峰」。

Barkindo 指出，儘管兩方高層先談妥，但 OPEC 整個決策過程未改變，決議仍然反映了成員國的共識。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 表示，對這次減產延長後的石油前景感到滿意，而且所有成員國都贊成延長減產 9 個月的決議。為了更能消化庫存，沙烏地還承諾了更高的減幅。

不過由於減產的利多已經在前兩天反映，市場重新關注需求下跌，週二 (2 日) 原油期貨下挫，布蘭特原油下挫 3%，至每桶 63 美元，WTI 跌 3.5%，至每桶 57 美元附近。