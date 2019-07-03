【野村投信】第三季持續波動整理格局，擇優逢低佈局

第二季美中貿易戰再度升溫，金融市場波動度升高，雖然投資人看好 G20 峰會所帶來的正面訊息，但股市高波動已成常態；另一方面，全球經濟數據表現疲弱，美債殖利率一路下滑，市場預估今年降息機率大增，帶動債市一枝獨秀，面對瞬息萬變又充滿不確定性的市場，該如何追求收益機會? 野村投信表示，第三季仍會以大區間波動為主，債市表現機會優於股市，建議選擇優質標的並逢低佈局，股市方面看好美股以及新興股市的印度與巴西；債市則看好亞洲債市、投資級債以及新興市場主權債。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，市場目前已大致反映負面及利空消息，但由於政策主導市場走向，短期之內震盪機率較高，所幸基本面仍穩健且全球央行態度鴿派，加上各國的財政政策仍有寬鬆空間，有利後續發展，近期之經濟放緩應屬短期現象，長期而言仍會恢復擴張動能，經濟面臨衰退的機率極低；，短期內因市場仍有不確定因素，第三季股市將持續波動整理格局，建議擇優逢低佈局，逐步建立中長期投資部位。

周文森進一步指出，以個別市場來看，美國股市評價恢復到合理水準，投資前景看好，雖然投資人看淡今年下半年美股企業獲利，但若將眼光放遠至 2020 年獲利展望，其實不需過度悲觀，因此，當價值面浮現吸引力時，即可進場布局；另一方面，新興市場尤其是印度與巴西股市，具備不錯的投資價值，印度長線經濟展望良好，而巴西則具有政策改革機會，在市場波動時可望吸引資金流入。

債市方面，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，由於良好的價值面、低違約率以及下滑的美債殖利率，年初以來債券市場表現非常亮眼。尤其亞洲債市今年以來漲幅為過去十年之冠，在短線漲幅較大情況下，中美貿易爭端恐怕會成為債市拉回的理由。

不過，謝芝朕指出，債市的週期還未到尾端，目前僅處於債市信用循環中的第三階段，歷史統計顯示，全球高收益債在過去六次處於第三階段時，五次表現為正報酬且平均報酬率為 10.9%，全球投資級債則是六次皆為正報酬 (資料來源: Bloomberg，資料日期: 2019/4/11)。此外，市場預期聯準會將在今年降息，一旦聯準會開始降息，美元將開始走弱，而投資級債在開始降息後往往能有不錯的表現，因此，未來三個月持續看好亞洲、美國以及新興市場投資級債券，高收益債亦因利差優勢而具投資機會；此外，由於預估人民幣相對美元不會跌破 7 元關卡，對中國債的前景保持樂觀。

野村投信海外投資部全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示，從資金面來看，目前投資者在股市部位多半為空手，因此市場承受的賣壓不大；評價面則因為聯準會可能降息，可望獲得支撐。投資策略持續偏重成長股，主要因為在經濟溫和成長的環境下，具有成長性的股票較受市場青睞，而隨著個別企業表現差異擴大，選股將是投資能否勝出的關鍵，。產業方面，亦持續看好消費及軟體科技類股，除了非必需消費產業因獲利能力較佳、不易受景氣循環影響，具有改革題材的食品、烈酒等必需性消費類股亦具備有不錯的投資潛力，軟體類股則是科技產業中較能抵禦景氣趨緩的次產業。

◇野村投信

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