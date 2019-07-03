換機潮+銷售旺季 承業醫全年營收挑戰30億元 年增雙位數

醫療設備代理商承業醫 (4164-TW) 因下半年代理高單價設備產品，加上進入傳統銷售旺季，及延續去年大型機具換機潮動能，法人預估，下半年營收將優於上半年，全年營收可望年增雙位數，挑戰 30 億元大關。

承業醫的營收比重中，設備銷售占 46%，醫管服務占 54%，承業醫指出，今年設備銷售將延續去年大型機具換機潮，尤其醫院年底前汰換醫材需求量大，推升營收動能，另外，今年高單價設備，將以毛利率 3 成為目標，比重提升將有助獲利。

展望今年，法人指出，承業醫下半年設備銷售營收將優於上半年，力拚帶動全年營收年增雙位數，挑戰 30 億元。

醫管服務方面，除台灣 30 多個服務據點外，承業醫也拓展印尼放射腫瘤市場，承業醫表示，與印尼 Mayapada 集團成立合資公司，今年 6 月底於雅加達醫院導入技術，但短期對營收貢獻不明顯，年底前將與 3、4 個廠商簽 15 年合約，長期服務營收可期。

另外，承業醫與北醫合作的質子治療中心，2021 年正式啟用，若全數滿載，一年可接 400 個病人，營收約 2.8 億元，承業醫將與北醫對拆，未來每年該中心可挹注承業醫醫管服務營收逾 1 億元；另外彰基醫院目前也正興建新大樓，完工後將導入承業醫質子治療設備。