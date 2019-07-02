【台新投信】全球吹降息風 優高收漲聲響起 有「擔保」最佳

全球主要央行態度轉向鴿派，歐洲央行總裁德拉基日前表示，如果前景沒有改善，歐洲央行可能會實施額外的刺激措施，貨幣市場定價顯示市場預期歐洲央行將在年底前降息 10 個基點，至於 Fed，市場預期七月降息機率高達 100%，今年可能降息二至三碼。台新投信表示，在二大央行可望啟動降息循環下，未來全球將吹起降息風，據歷史經驗，美銀美林優先順位資產抵押指數在 Fed 降息前後一個月都有約 2% 的漲幅，降息三個月後亦是上漲格局，建議投資人可把握 Fed 降息前布局優先順位高收益債的甜蜜點。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，中美貿易紛爭於上週末 G20 會議川普與習近平雙方表達善意後，風險情緒緩和，顯示投資人風險情緒未及去年中美貿易大戰之初恐慌，拋售風險性資產壓力降低，優先擔保高收益債表現良好。然而，川普對於關稅課徵的態度僅是暫緩，並未完全廢除，全球股匯債市資產價格仍均位於今年來之相對高點，投資人仍需居高思危，對於金融市場波動仍需僅慎提防，此時具有資產抵押之高收益債券基金即非常適合投資人，投資人可同時享有聯準會降息對債市之利多兼具良好收益與抗波動之特性。

邱奕仁表示，有擔保優先順位高收益債為「風險降級」的「高收益債升級版」，在充足的擔保之下，可望有效降低違約時的損失，使投資人更有保障。另外，以求償權而言，相較於傳統高收益債的求償順位僅高於公司股東，有擔保高收益債的求償順位高於公司股東與傳統債權人，顯示有擔保高收益債投資人在公司中「有錢先拿」的優勢，提升資產防禦力。

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