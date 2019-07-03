技術持續改良 2023年Micro LED產值上看42億美元

集邦科技 (TrendForce) LED 研究 (LEDinside) 指出，雖然 Micro LED 仍面臨成本及技術的挑戰，但在廠商持續改良、更新技術下，將可逐步商業化量產，2023 年 Micro LED 市場產值更有望達 42 億美元

集邦 LED 研究協理儲于超表示，新型態的 Micro LED 顯示器在亮度與對比效果都超越 OLED，加上反應迅速、低功耗與高可靠度特性，極具商業化條件，但現階段的 Micro LED 顯示器，最大的挑戰仍是成本，包括生產設備改良、檢測方式革新及巨量轉移開發等。

集邦表示，由於短期內降低成本的困難度仍大，考量 Micro LED 技術瓶頸難以克服，因此許多廠商則先從 Mini LED 等利基型背光方案著手，包含三星、LG、Sony、Apple 都有推出相關產品。

集邦表示，Mini LED 背光技術將可進一步打造更高的產品規格，因此許多面板廠正積極在玻璃背板上開發主動式的驅動方案，希望降低 LED 驅動 IC 以及 PCB 背板成本，設備廠商則開發新型的巨量轉移方式來降低 Mini LED 的打件成本，廠商目標是在未來的 2 至 3 年內，將成本降低到可以商業化量產的程度。

集邦表示，Micro LED 技術仍面臨眾多的挑戰，但目前技術已有顯著進步，尤其是越來越多的面板廠商嘗試將 Micro LED 結合 TFT 背板，使得 Micro LED 顯示器逐漸接近主流產品，預估至 2023 年 Micro LED 市場產值將達 42 億美元。