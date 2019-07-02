競國泰國廠Q2可望轉盈 獲轉單挹注有限

美中貿易戰下，競國實業 (6108-TW) 在泰國擁有 105 萬平方呎月產能，接獲轉單情形成市場關注焦點，競國主管今 (2) 日指出，泰國廠目前轉單仍有待進一步發酵，不過，第 2 季泰國廠產能利用率提高，可望正式轉盈。

目前上市 PCB 廠在泰國設置有產能的包括競國、泰鼎 - KY(4927-TW) 及敬鵬 (2355-TW)，其中泰鼎接獲的轉單較明顯。

競國有台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；泰國廠原為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB ，已占營收重要比重。

競國台灣、中國昆山廠及泰國廠產能分布上，台灣廠月產能 22 萬平方呎、昆山廠 120 萬平方呎、泰國廠則達到 105 萬平方呎。

競國初估 6 月營收在 6.7 億元水準，第 2 季約為 19.8 億元，季增約 6%，較去年同期的 23.5 億元衰退，雖下半年進入 PCB 產業旺季，但法人估，競國 2019 年營收，將較去年的 89.33 億元小幅衰退。

競國第 1 季稅後純益為 6949 萬元，季減 25%，較去年同期 1111 萬元大幅成長 5.25 倍，每股純益達 0.43 元。