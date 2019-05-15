PCB廠競國首季EPS 0.43元 近3年同期新高

PCB 廠競國實業 (6108-TW) 今年首季在泰國廠本業轉虧為盈帶動下，營運明顯升溫，首季產能利用率也提升，第 1 季稅後純益 6949 萬元，較去年同期大幅成長 5.25 倍，為近 3 年同期新高，每股純益達 0.43 元。

競國 2019 年第 1 季營收為 18.68 億元，毛利率 13.98%，季減 2.52 個百分點，年增 1.54 個百分點，稅後純益為 6949 萬元，季減 25%，較去年同期 1111 萬元大幅成長 5.25 倍，每股純益達 0.43 元。

競國泰國廠今年 1 月在有利匯兌因素下及產能利用率走高，單月已轉虧為盈，經估算，泰國廠今年第 1 季已因產能利用率提升，已達單季本業轉盈目標，帶動整體競國獲利較去年同期走揚。

競國轉投資泰國廠，已取得歐系汽車電子廠認證，後續也將陸續取得部分經認證的汽車板訂單，並進入試單生產，但歐系客戶訂單進展緩慢，估今年第 1 季對營收貢獻仍然不大。不過，泰國廠今年 1 月起本業轉盈，已讓內部振奮。

競國去年合併營收 89.33 億元，年增 2.25%，去年毛利率 15.33%，年增 1.01 個百分點，稅後純益 5.56 億元，年增 1.03 倍，每股純益 3.47 元。競國董事會日前也決議，每股擬配 2.5 元現金股利。

競國擁台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；泰國廠原為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB ，已占營收重要比重。

目前上市 PCB 廠在泰國設置有產能的包括競國、泰鼎 - KY(4927-TW) 及敬鵬 (2355-TW)。