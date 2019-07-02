〈潤寅傳詐貸〉王道銀踩相關公司易京揚授信地雷 初估損失6億元

從事紡織等原料進出口貿易的老牌貿易商潤寅實業傳出詐貸案，對此，王道銀行 (2897-TW) 今 (2) 日表示，該行是對潤寅實業的相關公司－－易京揚實業公司有授信往來，往來金額約 14 億元，扣除擔保品後的損失金額初步估計為新台幣 6 億元。

金融圈又爆發大規模詐貸案，6 月中從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進出口的老牌塑料貿易商—潤寅實業，爆發以虛假應收帳款向銀行詐貸，且無預警倒閉，目前公司總部已人去樓空，踩到授信地雷的銀行驚傳達 13 家。

被點名的王道銀行表示，該行是對潤寅實業的相關公司－－易京揚實業公司有授信往來，往來金額約 14 億元，過去還款情形正常。易京揚公司授信的擔保，包括不動產、受讓的應收帳款等，此一惡性倒閉事件發生後，估計有半數以上款項可收回，扣除擔保品後的損失金額初步估計為新台幣 6 億元。

為因應此詐貸事件，王道銀行強調，該行在 6 月底前已提列足額的呆帳準備，而由於今 (2019) 年各項業務動能持續成長，今年在提列足額呆帳 6 億元後，該行的獲利仍較去年同期增加，今年 1-6 月累計自結合併稅前盈餘達 16 億元，相較去年同期成長約 10%，累計自結稅後純益為 12.1 億元，年增 16%，今年累計 EPS 為 0.3 元，相較去年同期亦成長約達 43%。故此一事件對於王道銀行財務業務並無重大影響。

此外，針對此一疑似詐貸案件，王道銀行已對易京揚公司及相關人等提出法律訴訟，此案目前已進入司法程序，將靜待司法調查。

王道銀行踩到的授信地雷為相關公司易京揚，而據了解，潤寅的地雷主要苦主還是來自於公股行庫，包括台企銀、兆豐銀行等，由於並非聯貸案，而是自貸，遭詐貸欠款的銀行業者，個個損失慘重，預期追討無門。