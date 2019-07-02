〈潤寅傳詐貸〉倒帳66億元 五公股行庫曝險金額近半 放款損失率逾6成

從事化纖原料、塑橡膠等原料進出口貿易商「潤寅實業」，驚傳以假財報向銀行詐貸，共 13 家銀行融資踩雷、曝險金額 66 億元，其中公股銀行就有 5 家，曝險金額高達 31 億元，占比將近一半，據了解，潤寅設定抵押擔保品不多，5 家公股銀損失率估約 6 成以上，銀行將被迫認列損失，侵蝕今年獲利。

潤寅實業成立於 1982 年，主要從事工業化纖原料與塑橡膠產品進出口，是老牌進出口貿易公司，往來企業客戶幾乎都是上市櫃公司，包括台化、福懋、中纖與南亞等。

據了解，潤寅實業以偽造的應收帳款跟銀行申請貸款，由於潤寅與國內老行庫為長期往來的老客戶，銀行基於對老客戶的信任疏於授信徵查，才爆出高達 66 億元的詐貸案。

銀行主管透露，潤寅與銀行融資擔保品不多，主要集中部分銀行，部分公股行庫幾乎沒有值錢擔保品可處分，損失率高達 6 成以上，想要追回債權希望不大，恐怕只能全額提列呆帳，被迫認列損失。

據了解，與潤寅往來的 5 家公股行庫包括兆豐銀、台企銀、合庫銀、華銀與一銀等，合計曝險金額共 31.58 億元，其中以台企銀曝險金額高達 13.38 億元居冠，兆豐、合庫與一銀曝現金額約 4~6 億元不等，華銀約 2.7 億元。

值得注意的是，台企銀曝險金額高達 13.38 億元，因放款多屬無擔保品，預估放款損失金額約 12.35 億元，損失比重高達 9 成，堪稱此案重災戶，台企銀強調，銀行將提訴訟保全相關債權。

另外，兆豐銀授信餘額約 6 億元，處分擔保品後損失金額約 4 成；合庫銀授信餘額約 5.5 億元，估計損失金額約 4.8 億元。